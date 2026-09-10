"Swedbank" un "Citadele" pavēsta svarīgu ziņu, kas attiecas uz Nepālas un Ķīnas robežas plūdos pazudušajiem klientiem
"Swedbank" un banka "Citadele" pavēstījušas svarīgu ziņu, kas attiecas uz 26. augusta Nepālas un Ķīnas robežas plūdos pazudušajiem klientiem. Pašlaik starp 5,6 tūkstošiem pazudušo ir 33 Latvijas valstspiederīgie.
Bankas paziņojušas, ka uz Ķīnas un Nepālas robežas notikušajos plūdos bezvēsts pazudušajiem klientiem piemēros kredītbrīvdienas.
"Swedbank" pavēstīja, ka bezvēsts pazudušajiem klientiem banka piemēros kredītbrīvdienas, uz gadu pilnībā apturot kredītmaksājumus. "Swedbank" uz 12 mēnešiem aptur hipotekāro kredītu procentmaksājumu un pamatsummas ieturēšanu no šiem klientiem, kā arī nepiemēros procentmaksājumus izmantotajām kredītkartēm.
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Ja bezvēsts pazudušajiem klientiem bija pieslēgti e-rēķini, tie turpinās izpildīties, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļu. Ja tuviniekiem ir bažas par kontā pieejamo līdzekļu apmēru, ir iespēja veikt naudas ieskaitījumus šajos kontos.
Attiecībā uz maksājumu kartēm "Swedbank" ir piemērojusi pasākumus naudas līdzekļu aizsardzībai, un par kartēm arī netiks piemērotas ikdienas komplektu komisijas maksas. Citos jautājumos "Swedbank" aicina cietušo ģimeņu locekļus sazināties ar banku par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem.
Datu drošības dēļ banka tuviniekiem detalizētu informāciju var sniegt, ja nokārtota pagaidu aizgādnība bezvēsts pazudušā mantai. Tāpēc tuvinieki tiek aicināti nokārtot pagaidu aizgādnību, jo tas ļaus pilnvērtīgi risināt visus jautājumus ar banku un citiem pakalpojumu sniedzējiem bezvēsts pazudušā vietā. Šādus pieteikumus tiesa izskata dažu dienu laikā, un lēmums stājas spēkā nekavējoties. Kad tiesa nodibina pagaidu aizgādnību, bāriņtiesa ieceļ pagaidu aizgādni. Pagaidu aizgādnim ir tiesības vērsties bankās, lai noskaidrotu visu nepieciešamo informāciju (kontu atlikumus, saistību apmēru, noslēgtos līgumus), kā arī veikt maksājumus bezvēsts pazudušā klienta vietā.
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Pagaidu aizgādņa pārstāvības tiesības neaprobežojas tikai ar banku pakalpojumu izmantošanu, jo ir saistošas arī citām juridiskām un fiziskām personām (pakalpojumu sniedzējiem, īrniekiem, valsts un pašvaldību institūcijām).
Savukārt bankas "Citadele" komunikācijas projektu vadītāja Sintija Priedeslaipa informēja, ka, ņemot vērā traģiskos notikumus uz Ķīnas un Nepālas robežas, kur bez vēsts pazuduši arī Latvijas valstspiederīgie, banka "Citadele" piedāvās individuālus risinājumus klientu ģimenēm. Tiem bankas klientiem, kuri joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, tiks atlikti kredītsaistību maksājumi.
Līdz tuvinieki juridiski nokārtos pazudušo personu interešu pārstāvību, šo personu saistību izpildes kavējumu gadījumā netiks piemērotas nelabvēlīgas sekas, piemēram, banka neaprēķinās līgumsodu un nokavējuma procentus, neizbeigs līgumu pirms termiņa un neuzsāks parāda piedziņu. Kad pārstāvība būs noformēta, "Citadele" aicina klientu ģimenes sazināties, lai vienotos par situācijai piemērotāko risinājumu.
Postošā katastrofa Nepālā 26.08.2026
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Arī, lai pieprasītu bankai informāciju par bezvēsts pazuduša klienta finanšu lietām, ievērojot datu aizsardzības prasības, tuvinieki aicināti noformēt pagaidu aizgādnību bezvēsts pazudušā mantai, tādējādi iegūstot tiesības pārstāvēt klienta intereses.
Jau ziņots, ka ledāja sabrukums 26. augustā izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 9. septembrim apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1410, bet vēl 5651 cilvēks tiek uzskatīti par pazudušiem.
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Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai (ĀM) zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas valstspiederīgie ir bijuši Ķīnā, un tām nav informācijas, ka ceļotāji būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, aģentūru LETA informēja ĀM.
Līdz ar to, pēc ĀM paustā, Latvijas valstspiederīgie katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos, visticamāk, atradušies Tibetas pusē. Ķīnas institūcijas arī lūgušas Latviju nosūtīt DNS paraugus salīdzināšanai.