Sabiedrība
Šodien 06:16
VIDEO: suņa kodums nav nejaušība! Kinologs par saimnieku bezatbildību
Kad pavisam nesen Carnikavā divi brīvā vaļā tikuši suņi uzbruka pastaigā izgājušai bērnu grupai un vairākus bērnus sakoda, sabiedrība pamatoti sašuta - kā var tā būt, ka suņi klīst apkārt un apdraud cilvēkus.
Taču sabiedrība sašuta arī tad, kad Bauskas pusē pērn mednieks ar policistu svētību nošāva trīs apkārt klīstošus suņus, kuri gan nevienu nebija sakoduši un suņu īpašnieks dievojās, ka tie ir rāmi un draudzīgi.
Kurā brīdī tad suns no cilvēka drauga kļūst par draudu? Un ko iesākt ar klaiņojošiem suņiem un viņu saimniekiem? Par to raidījuma “Jauns jautājums” ietvaros šonedēļ parunāsim ar kinoloģi un suņu audzētāju Lailu Skrodeli.
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!