Saeima noraida opozīcijas pieprasījumus Abu Meri un Dombravam
Saeimas deputātu vairākums ceturtdien noraidīja opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Meri (JV) par problēmām saistībā ar pacientu transportēšanu, kā arī pieprasījumu iekšlietu ministram Jānim Dombravam (NA) par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmumu atteikt pastāvīgās uzturēšanās atļauju 88 gadus vecajai Krievijas pilsonei Nadeždai Golomazovai.
Pieprasījumā Abu Meri LPV prasīja skaidrot problēmas saistībā ar pacientu transportēšanu, rindām uz valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem un finansējuma samazinājumu Rīgas Dzemdību namam. Pieprasījuma iesniedzēji pauda uzskata, ka Abu Meri pilnvaru laikā esot katastrofāli pasliktinājusies valsts administrēšana veselības nozarē. Partija uzskatīja, ka Abu Meri sniegtie skaidrojumi uz pieprasījumu apliecina birokrātisku attieksmi, mēģinājumu atbrīvoties no atbildības ar formāliem atstāstījumiem un nespēju piedāvāt reālus, tūlītējus risinājumus un pieprasīja Abu Meri demsiju. Ministra demisijas pieprasījums ceturtdien tika noraidīts.
Savukārt pieprasījumā Dombravam LPV norādīja, ka Saldus novadā dzīvojošajai Golomazovai ar Krieviju faktiski neesot saiknes - tur viņai neesot ne tuvinieku, ne mājokļa, ne cilvēku, kuri varētu par viņu parūpēties. Latvijā viņa esot pārcēlusies agrā jaunībā no Moldovas un šeit nostrādājusi visu darba mūžu, ieguvusi tiesības uz Latvijas valsts vecuma pensiju aptuveni 400 eiro apmērā.
Deputāti norādīja, ka Golomazovai pašlaik apturēta pensijas izmaksa un viņai neesot pieejama arī pašvaldības sociālā palīdzība. Tāpat Valsts robežsardze viņai esot noteikusi 30 dienu termiņu labprātīgai izbraukšanai no Latvijas. Deputāti prasīja Dombravam skaidrot PMLP lēmuma tiesisko pamatojumu un to, vai atteikums izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļauju atbilst Satversmē un Latvijai saistošajos starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktajām normām.