Kopbilde ar krievu pulkvedi un sēras par okupantu pieminekli - “Suverēnā vara/Jaunlatvieši” saraksta Annas Bonderes sociālie tīkli atstāj uz pauzes
“Vai Latvija bija okupēta?” uz šo jautājumu “Suverēnā vara/Jaunlatvieši” (SV/J) pārstāve Jūlija Stepaņenko sabiedriskā medija ēterā nesen atbildēja – “Tas nav jautājums. Tas ir vēsturisks fakts.” Ir ļoti grūti vienā bildē salikt šo nostāju un to, ko publiski pauž sarakstā iekļautā neizceltās “Latvijas krievu savienības” (LKS) valdes locekle Anna Bondere.
Konkrētajam sarakstam, kas iesniegts, kandidējot uz vietu 15. Saeimā Anna Bondere pievienojusies kā 14. numurs no Vidzemes. Viņas norādītā darbavieta/nodarbošanās ir – “Latvijas krievu savienība” valdes locekle.
Kamēr SV/J pārstāve Stepaņenko regulāri ir spiesta medijiem atbildēt uz neērtajiem Krimas, Ukrainas kara un Latvijas okupācijas jautājumiem, Bonderes sociālo tīklu saturs ainu, kādā attēlojas šis kandidātu saraksts, tikai sarežģī.
Un – lai arī SV/J savos vizuālajos materiālos Latvijas krievu savienības (LKS) “piešprici” īpaši neizceļ, tad LKS pārstāve Bondere ar lielu lepnumu blakus “Suverēnās varas” un “Jaunlatviešu” logotipiem liek LKS logo un krāsas.
Sēras par okupantu pieminekli un “atbrīvoto Rīgu”
Kas tad īsti ir Anna Bondere? Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, vēl 2003. gadā viņa pabeidza kādreizējo Maskavas Valsts industriālo universitāti.
Ilgus gadus Bondere sevi ir pozicionējusi kā “krievu valodas aizstāvi” un “neonacisma apkarotāju”, kas principā “tulkojams” kā prokrievisks un prokremlisks aktīvisms tā visparastākajās izpausmēs:
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Vēl 26. augustā Bondere savā “Facebook” ievietoja garu, Kremlim pa prātam sagrozītā vēstures izpratnē balstītu elēģiju par to, ka 2022. gadā augustā tika demontēts okupantu piemineklis Uzvaras parkā.
Jāpiebilst, ka togad tā saucamās “9. maija svinības” noritēja divas dienas un izvērtās faktiski par sava veida masu nemieriem, kuru ietvaros ik pa brīdim tika demonstratīvi izvilkts Krievijas karogs. Vēl pirms dažām nedēļām tolaik uzzinājām par prātam neaptveramajām zvērībām, kuras Bučā, Ukrainā pastrādāja Krievijas okupantu armija.
Viņasprāt “Rīgu no nacistiem atbrīvoja mūsu vectēvi un vecvectēvi, samaksājot ar asinīm.” Realitātē no vēsturnieku skatpunkta Rīgu sarkanarmiešu okupanti “atbrīvoja” atbrīvoja nevis “iesaistoties spraigās cīņās”, kā to nereti uzsver Kremļa propaganda, bet gan vienkārši iesoļojot nacistu armijas pamestā, kara izpostītā pilsētā.
Pati “atbrīvošana”, protams, arī noslēdzās ar pretlikumīgu PSRS okupāciju, kuru nenoliedz pat SV/J līdere Stepaņenko. Bonderes “Facebook” neizpaliek arī silti sveicieni tā saucamajos “9. maija uzvaras svētkos” krievu valodā:
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Pārsteidzoši, taču vēl šī gada martā Bondere savos sociālajos tīklos ir ielikusi, šķiet, pat Kremļa propagandistiem jau apnikušo naratīvu par to kā “astoņus gadus Ukraina bombardēja Donbasu”.
Šis apgalvojums Bonderes “Facebook” parādās, viņai daloties ar kāda lietotāja “Russ Medved” ierakstu. Šis lietotājs kā profila bildi izvēlējies militārā formā tērptu lāci ar Krievijas karogu.
Biežie braucieni uz Krieviju un bilde ar pulkvedi
Kā vēsta medijs “The Insider”, Bondere Krieviju apmeklē ļoti regulāri un braucieni pēc kara sākuma kļuvuši pat biežāki. Viņas sociālajos tīklos ir virkne fotogrāfiju (veidotas vēl pirms iebrukuma Ukrainā) ar militāro tehniku, kas izvietota parādes vajadzībām.
Saskaņā ar “The Insider”, Krievijā Bondere dzīvo diezgan šiki – apmetoties dārgās viesnīcās. Uz medija jautājumiem 15. Saeimas kandidāte neesot atbildējusi.
Taču visskaļāk, šķiet, runā 2020. gada kopbilde ar Krievijas armijas pulkvedi Ruslanu Ušakovu. Fotogrāfija tapusi Latvijā, kad Ušakovs bija Krievijas vēstniecības militārais atašejs un bieži apmeklēja vietējo prokrievisko aktīvistu rīkotos pasākumus.
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Gadu vēlāk tolaik vēl ārlietu ministra amatā esošais Edgars Rinkēvičs pieņēma lēmumu pasludināt Krievijas vēstniecības diplomātu Ušakovu par Latvijai nevēlamu personu.
Satversmes aizsardzības biroja (SAB) 2019. gada darbības pārskatā norādīts, ka Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvalde (GRU) tradicionāli izlūkošanas aktivitātes ārvalstīs īsteno, izmantojot Krievijas vēstniecību un to paspārnē izvietoto militāro atašeju biroju piesegu.
Militārā atašeja biroja oficiālās funkcijas ir militāri diplomātisko starpvalstu sadarbības jautājumu risināšana, bet šajās pozīcijās bieži tiek nozīmēti GRU virsnieki, kuru galvenais uzdevums ir izlūkošanas informācijas vākšana.
"Krievijas vēstniecībā Latvijā militārā atašeja biroju vada pulkvedis Ušakovs, kurš darbu Latvijā sāka 2019. gadā. Ušakovs biežāk nekā amata priekšgājējs apmeklējis drošības un ārpolitikas tematikai veltītus pasākumus, kuros veido sākotnējos kontaktus ar minēto jomu ekspertiem," teikts pārskatā.
ĀM tolaik skaidroja, ka ministra lēmums ir pieņemts, solidarizējoties ar Čehijas Republikas valdību saistībā ar Krievijas izlūkdienestu nelegālajām aktivitātēm Čehijā, kā arī izvērtējot Krievijas vēstniecības diplomāta darbību un konstatētos pārkāpumus Latvijā. Lēmums ir balstīts arī savstarpējās konsultācijās ar Eiropas Savienības (ES) un NATO sabiedrotajiem un atbildīgo Latvijas institūciju sniegtajā informācijā.
Bondere vēl joprojām, arī pēc pieciem kara gadiem Ukrainā, tā arī nav izdzēsusi no “Facebook” bildi ar minēto pulkvedi.