Tiks pārbūvēts Rīgas radio un televīzijas tornis Zaķusalā
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) ar SIA "3A", SIA "Argus" un SIA "AB-rent" apvienību ir noslēdzis līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi, pavēstīja LVRTC.
Šonedēļ ir noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbu veikšanu, tostarp projekta dokumentācijas detalizāciju, tehnisko apsekošanu un inženiertehnisko izpēti. Darbi sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs trīs gadus.
Līguma summa saskaņā ar piegādātāju piedāvājumu ir 38,63 miljoni eiro. Būtiskākais līguma summas apjoms saistīts ar visu nepieciešamo inženierkomunikāciju un drošības risinājumu pārbūvi.
LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols norāda, ka šonedēļ LVRTC ir parakstījis būvniecības līgumu, kas vienlaikus ir solījums sabiedrībai nodrošināt nozares nozīmīgākā infrastruktūras objekta noturību un nepārtrauktību šodien un nākotnē. Pēdējo 15 gadu laikā ir būtiski paplašinātas torņa tehnoloģiskās funkcijas, un tas kļuvis par Baltijā nozīmīgāko pašmāju un globālo elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju kolokācijas punktu, mājvietu sešiem augstākās drošības un pieejamības datu centriem un uzticamu infrastruktūru dažādām tehnoloģiskajām platformām. Vienlaikus tornis aizvien ir augstākā būve Eiropas Savienībā un pievilcīga tikšanās un pilsētas panorāmas apskates vieta galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
LVRTC atzīmē, ka būtiskākais izaicinājums, īstenojot pārbūvi, ir nodrošināt tornī esošās tehnoloģiskās infrastruktūras, klientu aparatūras, kā arī radio un televīzijas apraides iekārtu nepārtrauktu darbību. Kamēr tehniskie un infrastruktūras elementi tiek atjaunoti vai mainīti, signālu pārraidei, sakaru pakalpojumiem sabiedrībai, kā arī LVRTC datu centru un pārējās tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai ir jābūt nodrošinātai pilnā apjomā bez pārtraukumiem.
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"3A" valdes priekšsēdētājs Gintars Dardets atzīmē, ka šis būs daudzu partneru atbildīgs kopdarbs, kura rezultāts būs atjaunots un ilgtspējīgs sakaru infrastruktūras objekts, ko būs iespējams apmeklēt pilsētas iedzīvotājiem un arī pilsētas viesiem.
Pārbūves laikā tornī atjaunos novecojušās ēku konstrukcijas, uzlabos ēkas energoefektivitāti, atjaunos un nedaudz paplašinās publisko telpu. Kopējā pārbūvējamo telpu platība ir vairāk nekā 5000 kvadrātmetru, bet augstākais punkts, kurā veiks darbus, būs 223 metru augstumā. Publiskajā zonā pārbūvēs skatu laukumu 97 metru augstumā, kurā ārpus torņa būves izbūvēs stikla kubus, kas ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā ārpus torņa konstrukcijas.
Vienlaikus izveidos jaunu, apmeklētājiem pieejamu atvērtā tipa skatu laukumu vairāk nekā 130 metru augstumā, kas būs augstākais publiski pieejamais skatu laukums Rīgā un Latvijā. Adrenalīna cienītājiem piedāvās "pastaigu mākoņos" - iespēju ar speciālu drošinājumu iziet uz 220 metru augstumā esošās atklātās platformas. Tāpat izbūvēs multifunkcionālu pasākumu telpu 93 metru augstumā. Tiek lēsts, ka pēc pārbūves torņa publisko daļu ik gadu varēs apmeklēt līdz 150 000 pašmāju un ārvalstu tūristu.
Tornī paredzēts izveidot arī LVRTC biroju, kurā būs darbinieku darba vietas, tehniskās telpas un ēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums.
Pārbūves laikā atjaunos un no jauna izbūvēs visas inženiertehniskās sistēmas, kuras pieslēgs pie jaunas vadības un automatizācijas sistēmas, nodrošinot energoefektīvu un ilgtspējīgu ēkas pārvaldību. Energoefektivitātes uzlabošanai izbūvēs arī jaunu rekuperācijas sistēmu, kā arī pārbūvēs un uzlabos ugunsdrošības un ugunsdzēsības sistēmas. Būvnieki veiks arī siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī elektroapgādes sistēmu izbūvi. Pārbūves laikā paredzēta arī divos torņa balstos esošo slīpo ātrgaitas funikulieru atjaunošana.
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Paredzēts apzaļumot gandrīz divu hektāru pieguļošo teritoriju, izveidot atpūtas un piknika punktus, kā arī auto novietni gandrīz 200 automašīnām, kā arī izbūvēt brauktuves un ietves 23 000 kvadrātmetru platībā. Tāpat veidos tuneli ar stikla jumtu drošai apmeklētāju, darbinieku un klientu piekļuvei.
Tāpat šī gada pavasarī noslēdzās torņa interjera dizaina metu konkurss un augustā noslēdza līgumu ar konkursa laureātu SIA "Vincents", kuram uzticēta telpu interjera dizaina izstrāde. Kopējā līguma summa ir 89 909 eiro. Interjera projektu paredzēts izstrādāt astoņu mēnešu laikā.
Jau ziņots, ka 2024. gada sākumā LVRTC sāka Rīgas radio un televīzijas torņa un tehniski administratīvās ēkas Zaķusalā pārbūves iepirkumu. Plānots, ka radio un televīzijas torņa pārbūve ilgs aptuveni trīs gadus.
Starp TV torņa balstiem šobrīd netiks izbūvēts Fuko svārsts, kā tas tika plānots iepriekš. Tāpat starp torņa balstiem esošajā administratīvajā ēkā pašlaik netiks veidota plaša publiskā zona, kas būtu iespējams, būtiski palielinot esošo būvi. Būvdarbi tiks īstenoti pēc SIA "Nams" izstrādāta būvprojekta.
LVRTC apgrozījums pagājušajā gadā bija 29,844 miljoni eiro, kas ir par 9,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 14% un bija 10,859 miljoni eiro. Uzņēmums reģistrēts 1995. gadā, un tā pamatkapitāls ir 111,719 miljoni eiro. LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC pieder 23% mobilo sakaru operatora SIA "Latvijas mobilais telefons" daļu.