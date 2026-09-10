Dailes teātrī pirmizrāde komēdijai, čakaram divos cēlienos “Mazliet par skaļu”
Jau rīt Dailes teātra Lielajā zālē sezonas pirmā pirmizrāde, kas skatītājam sola gaumīgu izklaidi un labu garastāvokli. Teātris jauno sezonu sāk ar komēdiju, jeb, kā minēts žanra nosaukumā – “čakaru divos cēlienos”. Režisors Mārtiņš Eihe iestudējis aizraujošo Maikla Freina lugu ar nosaukumu “Mazliet par skaļu”.
Populārā luga ironizē par “teātri caur teātri”, un Dailes aktieri ar azartu ir metušies šajā spēlē pasmaidīt arī par sevi un ironiski paskatīties arī uz mūsu teātri.
Izrādē teātra trupa ir gatava izrādes ģenerālmēģinājumam – vismaz tā viņi domāja, bet jau pats žanrs pasaka priekšā, ka viss neies tik gludi, kā cerēts. Rekvizīti mainās kā kontrabandas preces, dienesta romānu vīles irst, jūk teksts, aizkulises pārtop par emocionālu izvirdumu sanitāro mezglu.
Laika nav, alianses mainās, un farss, kas ir tik ļoti atkarīgs no kontroles, sabrūk savu radītāju priekšā. Tam visam pa vidu ir vēl kādi, kas karo ar sardīnēm un liek par sevi manīt, aizcērtot durvis kā primadonnas. Tā nav tikai komēdija. Tā ir lēna avārija – skaļa, haotiska, bet no tās nav iespējams novērst skatienu.
Režisors – Mārtiņš Eihe; dramaturģe – Justīne Kļava; scenogrāfs – Emīls Jansons; kostīmu māksliniece – Ilze Vītoliņa; horeogrāfe – Ramona Levane; muzikālais vadītājs – Juris Vaivods; gaismu mākslinieks – Mikus Guds; izrādes vadītāja – Iveta Boša; producente – Līga Svempe.
Lomās: Arturs Krūzkops, Mārtiņš Meiers, Jana Herbsta, Ieva Segliņa vai Katrīna Griga, Dainis Gaidelis, Aldis Siliņš, Klāvs Kristaps Košins, Marta Lovisa Jančevska, Madara Viļčuka.