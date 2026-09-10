Latvijā atklāta vēl viena ar starptautisko noziedzību saistīta nelegālo cigarešu noliktava
Valsts policija izmeklēšanā par vērienīgu nelikumīgu akcīzes preču apriti atklājusi vēl vienu noliktavu, kur glabāti tabakas izstrādājumu iepakošanai paredzēti materiāli.
Līdz šim izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētā noziedzīgā grupa darbojusies profesionāli, veicot rūpīgu sagatavošanos nelikumīgā rūpala pēdu slēpšanai, tostarp izmantojot aizliegtas stratēģiskās nozīmes preces, kas paredzētas pretizlūkošanai un pretdarbībai.
Turpinot izmeklēšanu vērienīgajā kriminālprocesā par tabakas izstrādājumu nelikumīgu ražošanu, policija pārbaudīja vairāku personu un uzņēmumu iespējamo iesaisti minētās organizētās grupas darbībā, tostarp pārbaudot, kādas darbības varētu būt veiktas organizētās noziedzīgās grupas interesēs vai nelegālā rūpala nodrošināšanai.
Kriminālprocesa gaitā policija ieguva ziņas par Lietuvā reģistrētu uzņēmumu, kas izveidots specifiski organizētās noziedzīgās grupas vajadzībām un īrēja noliktavu Rīgā.
Noskaidrojot konkrētās noliktavas atrašanās vietu, šā gada 25. augustā policija veica kratīšanu, kuras laikā izņēma 409 paletes ar materiāliem, kas paredzēti tabakas izstrādājumu iepakošanai, tostarp dažādu zīmolu tabakas izstrādājumu bloku un paciņu sagataves, kā arī cigarešu ražotāja kvadrātkodu uzlīmes. Tāpat izņemta tehnika, kas paredzēta palešu pārvietošanai.
Konstatētie materiāli saskan ar tiem, kādi jau iepriekš izņemti virknē citu veikto kratīšanu saistībā ar organizētās noziedzīgās grupas darbību.
Saistībā ar nelegālo cigarešu ražošanu un kontrabandu un profesionāli sagatavotās organizētās noziedzīgās grupas darbību policijas izmeklētajā kriminālprocesā par aizdomās turētām atzītas 16 personas.
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Jaunatklātā noliktava atklāta, izmeklējot kriminālprocesu, kas saistīts ar iepriekš atklātu starptautisku organizētās noziedzības tīklu, kura darbība tika apturēta 2024. gada izskaņā.
Šā gada sākumā policija sadarbībā ar robežsardzi Latgales reģionā atklāja vēl vienu nelegālo cigarešu ražotni.
Jaunatklātajai nelegālo cigarešu ražotnei likumsargi sadarbībā ar robežsardzi nāca uz pēdām 2025. gadā, un, policijai veicot procesuālās darbības, tajā atklāta gan profesionāli izveidota cigarešu ražošanas līnija ar nepieciešamajām izejvielām un 35 miljoniem dažādu marku cigarešu, gan aizturētas sešas personas, no kurām viena figurēja jau iepriekš sāktajā kriminālprocesā saistībā ar nelegālo cigarešu ražošanu un kontrabandu.
Veicot darbu nelikumīgu akcizēto preču aprites apkarošanas jomā, 2025. gadā policija sadarbībā ar robežsardzi, apstrādājot operatīvo informāciju, guva pārliecību, ka personai, kura figurē jau iepriekš sāktajā kriminālprocesā, Latgales reģionā ir vēl cita nelegālo cigarešu ražotne.
Reaģējot uz robežsardzes sniegto informāciju, 2025. gada 26. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojs sāka kriminālprocesu.
Turpinot izmeklēšanu, 2025. gada 9. decembrī policijas un robežsardzes amatpersonas divos kriminālprocesos veica vairākas kratīšanas Latgales reģionā un Rīgas reģionā, kuru laikā atklāta arī nelegālo cigarešu ražotne ar tajā izveidotu profesionālu cigarešu ražošanas līniju.
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Kopumā kratīšanu laikā izņemti 35 miljoni dažādu marku cigarešu - "Minsk", "Rothmans", "Premjer", "Queen Mentol" un "Queen Superslims", izņemta arī sasmalcināta tabaka 1625 kilogramu apmērā, dažādas cigarešu ražošanas izejvielas, tostarp, filtri, papīrs, cigarešu paciņu un bloku sagataves, kā arī Krievijas un Baltkrievijas akcīzes markas.
Procesuālo darbību laikā policija aizturēja sešus vīriešus, no kuriem viena persona jau figurēja iepriekš sāktajā kriminālprocesā saistībā ar nelegālo cigarešu ražošanu un kontrabandu.
2025. gada 10. decembrī robežsardze sniedza vēl vienu informāciju policijā par iespējamo tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanas, uzglabāšanas vietu Latgales reģionā. Nekavējoties tika veikta kratīšana, kurā izņēma lielu apjomu ar dažādu cigarešu ražošanas izejvielām, tostarp, filtriem, papīru, cigarešu paciņu un bloku sagatavēm un Krievijas un Baltkrievijas akcīzes markām.
Tāpat konstatētas divas kravas automašīnu piekabes, kur vienā no tām paslēptā veidā atradās cigarešu ražošanas iekārta.
Saskatot organizētās noziedzības pazīmes, kā arī saistību ar jau iepriekš lietvedībā esošo kriminālprocesu, Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde 2025. gada 12. decembrī kriminālprocesu tālākai izmeklēšanai atbilstoši piekritībai nodeva Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldei.
Turpinot izmeklēšanu, 12. decembrī vienai no aizturētajām personām piemērots aizdomās turētā statuss un policija lūdza personai piemērot drošības līdzekli apcietinājumu, tomēr tiesa to atteica, tāpēc tika piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
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Savukārt pārējiem pieciem vīriešiem kriminālprocesā šobrīd piemērots statuss "persona, pret kuru sākts kriminālprocess". Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās, tostarp skaidrojot aizturēto personu saistību ar organizētās noziedzīgās grupas darbību un to lomu sadali.
Patlaban policija turpina izmeklēšanu abos kriminālprocesos - gan šajā jaunatklātajā nelegālo cigarešu ražotnes lietā, gan jau iepriekš publiski izziņotajā kriminālprocesā.
Jau ziņots, ka 2024. gada decembrī policijas un robežsardzes kriminālizmeklēšanas dienesti vērienīgā kopējā operācijā Ludzā un Rīgā kopumā aizturēja 32 personas un atklāja nelegālu cigarešu ražotni.
Pēc Latvijas Televīzijas rīcībā esošas neoficiālās informācijas, aizturēts arī tīkla iespējamais līderis, Rēzeknes uzņēmējs Elmārs Laizāns.
Laizāns patlaban ir viens no apsūdzētajiem lietā par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu pusmiljarda eiro apmērā. Lietu skata Ekonomisko lietu tiesa.