Notiks valdības ārkārtas sēde par "airBaltic"
Šodien plkst. 16 notiks valdības ārkārtas sēde par lidsabiedrību "airBaltic", informēja Valsts kanceleja.
Sēde būs slēgta un tajā vienīgais iekļautais jautājums ir informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju airBaltic". Pēc sēdes Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) sniegs komentāru medijiem.
Kā ziņots, "airBaltic" kopumā ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro.
Darījumā paredzēts emitēt jaunas, augstākas prioritātes obligācijas ("super senior bonds") līdz aptuveni 257 miljonu eiro apmērā, ko nodrošinātu investori - Londonā bāzēta investīciju pārvaldības kompānija "Polus Capital Management" un Izraēlā reģistrēta investīciju sabiedrība "Klirmark Capital 4".
Vienlaikus esošajiem obligāciju turētājiem, tostarp Latvijas valstij, ir iespēja proporcionāli piedalīties jaunajā emisijā.
"airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs iepriekš skaidroja, ka investori ir gatavi nodrošināt starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro, bet iespēja piedalīties būs arī visiem esošajiem obligacionāriem proporcionāli piederošajam obligāciju apmēram. "Tā nav obligāta prasība, bet iespēja, ko var darīt obligāciju turētāji. Tas attiecas arī uz Latvijas valsti," uzsvēra Martinovs.
Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams "airBaltic" obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta piektdien.
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Lidsabiedrībā skaidro, ka pēc nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas un pārējo nosacījumu izpildes paredzēts, ka 180 miljoni eiro būs pieejami neilgi pēc obligacionāru piekrišanas saņemšanas, savukārt vēl 77 miljoni eiro kļūs pieejami pēc papildu nosacījumu izpildes.
Starpfinansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. gada 26. februāris. Procentu likme noteikta 25% gadā.
Tāpat ziņots, ka "airBaltic" padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas sākotnēji likviditātes uzlabošanai paredzēja piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu.
Ilgtermiņā paredzēta uzņēmuma rekapitalizācija vairāk nekā 225 miljonu eiro jauna aizņēmuma un 100 miljonu eiro jauna pašu kapitāla apmērā, savukārt daļa no esošajām 2029. gada obligācijām tiks pārvērsta uzņēmuma kapitāldaļās, atlikušo daļu aizstājot ar jaunu, mazāku parādu līdz 125 miljonu eiro apmērā.
Tāpat biznesa plāns paredz, ka aviokompānija līdz 2026. gada beigām ekspluatēs 36 "Airbus A220-300" lidmašīnas, salīdzinot ar 54 lidmašīnām šobrīd, flotei pakāpeniski palielinoties līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. gadā.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šogad 25. augustā izsludināja Saeimā 20. augustā steidzamības kārtā pieņemto "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumu.
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Tostarp paredzēts veikt no valsts aizdevuma un valstij jau piederošajām obligācijām izrietošo prasījumu kapitalizāciju uzņēmuma pamatkapitālā. Tas nozīmē, ka valstij piederošās obligācijas 50 miljonu eiro apmērā un atlikušo aizdevuma apmēru vairāk nekā 18 miljonu eiro apmērā varētu pārvērst "airBaltic" kapitāldaļās.
Valdība 25. augustā atbalstīja arī "airBaltic" atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz šā gada 30. decembrim.
"airBaltic" obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.
Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
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Ņemot vērā 2025. gada finanšu rezultātus un situāciju tirgū, "airBaltic" ir apturējusi iespējamo akciju sākotnējo publisko piedāvājumu un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitāla avotu 2026. gadā, teikts "airBaltic" gada pārskatā.