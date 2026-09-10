Uz Bauskas šosejas piecas kravas automašīnas cita pēc citas veic bīstamu apdzīšanu.
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Šodien 15:14
VIDEO: uz Bauskas šosejas piecas kravas automašīnas cita pēc citas veic bīstamu apdzīšanu
Uz A7 šosejas Ceraukstes pusē, Bauskas novadā, fiksēta bīstama situācija, kurā piecas kravas automašīnas cita pēc citas veikušas apdzīšanas manevru. Video publicējusi lapa “Sadursme”.
Videoreģistratora ierakstā redzams, ka kravas automašīnas apdzīšanu veic ceļa posmā, kur pretējā virzienā notiek satiksme.
Šāda rīcība radījusi bīstamu situāciju uz šosejas, jo apdzīšanas manevru laikā kravas automašīnas izbrauca pretējā braukšanas joslā, kurā vienlaikus atradās pretim braucošie transportlīdzekļi.
Video redzams, ka bīstamie manevri seko viens otram, piecām kravas automašīnām veicot apdzīšanu.