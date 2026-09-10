PTAC uzliek 6000 eiro sodu ceļojumu rīkotājam, kas bez licences piedāvājis un pārdevis ceļojumus uz Madeiru un citām valstīm
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir pieņēmis lēmumu un piemērojis 6000 eiro soda naudu SIA “D6 Group” par nelicencētu kompleksu tūrisma pakalpojumu piedāvāšanu un pārdošanu, kā arī noteicis uzņēmumam pienākumu nekavējoties izbeigt neatbilstošo komercpraksi. PTAC konstatēja, ka uzņēmums ilgstoši piedāvāja un pārdeva kompleksus tūrisma pakalpojumus bez tūrisma operatoram nepieciešamās speciālās atļaujas (licences) un bez ceļotāju iemaksu aizsardzībai paredzētā nodrošinājuma.
PTAC veiktajās pārbaudēs konstatēts, ka SIA “D6 Group” tīmekļvietnē advaitaadventures.lv un ar to saistītajos sociālo mediju profilos ilgstoši reklamēja un piedāvāja ceļojumus uz dažādiem galamērķiem, tostarp Madeiru, Portugāli, Polijas Tatriem un citām valstīm.
Piedāvājumos par vienotu cenu tika apvienoti vairāki tūrisma pakalpojumi, tostarp transports, izmitināšana un citi ceļojuma pakalpojumi. Izvērtējot šos piedāvājumus, PTAC secināja, ka tie atbilst kompleksu tūrisma pakalpojumu definīcijai un uzņēmums faktiski darbojas kā tūrisma operators.
PTAC konstatēja, ka uzņēmumam nav izsniegta tūrisma operatora speciālā atļauja (licence), tas nav reģistrēts tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē kā tūrisma operators un nav nodrošinājis normatīvajos aktos paredzēto ceļotāju iemaksu aizsardzību. Pēc PTAC iepriekšējiem aicinājumiem nodrošināt darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām uzņēmums turpināja publiski piedāvāt kompleksus tūrisma pakalpojumus.
Nosakot soda apmēru, PTAC ņēma sociālo mediju profilos, sasniedzot vairākus tūkstošus sekotāju.
PTAC uzsver, ka tūrisma operatoram ir pienākums saņemt speciālo atļauju (licenci) un nodrošināt ceļotāju iemaksu aizsardzību. Tūrisma likums aizliedz sniegt kompleksus tūrisma pakalpojumus bez šo prasību izpildes. Iegādājoties kompleksu tūrisma pakalpojumu no licencēta tūrisma operatora, patērētājiem tiek nodrošinātas normatīvajos aktos paredzētās tiesības un aizsardzības garantijas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
PTAC atgādina, ka uzticēšanās pakalpojuma sniedzējam, sekošana sociālajos medijos, dalība kopīgās interešu grupās vai pozitīvas atsauksmes negarantē patērētāju tiesību aizsardzību. Pat ja ceļojuma organizators šķiet uzticams, ir pazīstams vai tam ir plašs sekotāju loks sociālajos medijos, pirms ceļojuma iegādes būtiski pārliecināties:
- vai pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis tūrisma operatora speciālo atļauju (licenci);
- vai tas ir reģistrēts PTAC uzturētajā tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē;
- ar kuru juridisko personu tiek slēgts līgums un kurš uzņemas atbildību par ceļojuma izpildi;
- kādas ir ceļotāja tiesības gadījumā, ja ceļojums tiek atcelts vai netiek nodrošināts.
Izvēloties nelicencētu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, ceļotājs riskē nesaņemt normatīvajos aktos paredzēto aizsardzību un zaudēt iemaksāto naudu gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs nespēj izpildīt savas saistības.