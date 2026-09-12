Politiskais huligānisms Raunā, asfalta caurumi Rojā Mazsalacā un velnišķīgā pakaļdzīšanās Ventspilī: kriminālā province
Saeimas vēlēšanu tuvumu ne tai labākā izpausmē izjuta Raunā, kur kāda partija vietējiem iedzīvotājiem pabojāja Tanīsa ielas svētkus un visai nekorekti savās neveiksmēs vainoja Kultūras centra direktori. Savukārt lietavu un vētras sekas izjutuši rojenieki un mazsalacieši, kuru raitu pārvietošanos ar auto apturējis iebrucis asfalts.
Savukārt braucējus gar Ziemeru pamatskolu nu pārsteidz kāds nobruģēts laukumiņš ceļmalā. Toties Alūksnes novada pašvaldību, kura izbūvējusi šo “dīvaino” pieturvietas platformu, bargi krata ar pirkstu tiem, kuri nevīžo saprast, ko drīkst un ko nedrīkst izmest tekstila konteineros. Bet Ventspilī policistiem izdevies aizturēt “Opel” vadītāju, kurš no likumsargiem bēga velnišķīgā ātrumā gan pa Lidotāju ielu, gan labības laukiem.
Brūk asfalts Rojā un Mazsalacā
Līdz ar rudens iestāšanos atklājušies arī vasaras lietavu un vētras posta darbi:
* Tā Talsu novada Rojā, Strauta ielā, drošības apsvērumu dēļ slēgts ielas posms četrdesmit metru garumā pie Rojas Mazupītes caurtekas (pagriezienā no Selgas ielas). Šādi ierobežojumi ieviesti, jo Mazupītes krasta erozijas ietekmē Strauta ielā tieši blakus krastam izveidojies ceļa seguma iebrukums, kas ir bīstams transporta kustībai, vēsta pašvaldība. Vietvara aicina autovadītājus būt uzmanīgiem, izturēties ar sapratni un stingri ievērot izvietotās ceļa zīmes!
Rojenieks Juris Viļamas “Facebook” ierakstījis: “Tā ir vienkārši fantastika! Gadiem ilgi tajā vietā brūk upītes krasta stiprinājums. Jau ilgāku laiku ir dzirdētas runas par simtiem tūkstošu vērtiem remonta darbu projektiem šajā vietā. Pirms vairākiem mēnešiem parādījās šis izskalojums. Labākais risinājums bija ielikt puļķi bedrē, lai kāds neiemauc iekšā. Un tagad izcilākais problēmas risinājums - SLĒGTS! Bez paskaidrojumiem cik ilgi, ko un kā darīs? Tā mums visu slēdz - trepītes uz upi slēgtas jau visu vasaru, iela tagad šeit slēgta! Nākošais ,ko slēgs noteikti būs gājēju tiltiņš pāri Mazupītei, jo tas arī brūk. Kas vēl Rojā būtu slēdzams labākas dzīves nodrošināšanai?”
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* Savukārt Valmieras pašvaldības policija vēsta, ka šobrīd slēgta iebraukšana Skaņākalna dabas parkā Mazsalacā: “Ceļa segumā izveidojies iegruvums, tādēļ drošības apsvērumu dēļ iebraukšana Skaņākalna dabas parkā ar transportlīdzekļiem šobrīd ir pilnībā slēgta. Aicinām neplānot iebraukšanu dabas parkā līdz turpmākai informācijai. Skaņākalna dabas parks joprojām ir pieejams apmeklētājiem kājām.”
Dīvainā pieturvieta pie Ziemeru skolas
Jautrus mirkļus sociālajos tīklos izraisījis Alūksnes novada domes paziņojums par Ziemeru pamatskolas skolēnu labsajūtas uzlabošanu jaunā mācību gada sākuma noskaņā. Publicētās fotogrāfijas ar nobruģēta laukumiņu ceļmalā paraksts vēsta: “Lai nodrošinātu skolēniem drošu, ērtu un pieejamu iekāpšanu sabiedriskajā transportā, ir uzstādīta jauna pieturvietas platforma. Izveidotā platforma nodrošina skolēniem piemērotu vietu, kur sagaidīt sabiedrisko transportu.” Tikai neizpratni radīja tās “nelabiekātotība” – nebija ne soliņa, ne nojumes. Iznāk, ka bērniem autobuss jāgaida klaja lauka vidū vējā, lietū, salā un sniegā.
Šī vietvaras pašlepošanās izraisījusi daudz ironisku komentāru, kuros uzdots jautājums - vai tiešām šis projekts ir pabeigts, kur bērniem patverties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem: * “Vismaz ziemā būs viegli tīrīt sniegu, nekas netraucēs.”; “Kāda jēga no tās platformas, ja nav nojumes?”; “Ar ko jūs lepojaties? Ar to, ka jumtiņš un soliņš piemirsies, sagaidot rudeni un ziemu?”; “Ir pirmā aprīļa joki. Ir pirmā septembra joki”; “Jā! Te ir jābūt īpašām prāta spējām, lai kaut ko tādu uzprojektētu!”; “Tiešām droša un ērta iekāpšana. Skumji”; “Kāda jēga no tās platformas ja nav nojumes?”
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Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis laikrakstam “Alūknses un Malienas Ziņas” teica, ka projekts ir pabeigts: “Iepriekš šajā vietā bija šķembots laukums, kas lietainā laikā radīja neērtības gan skolēniem, gan autobusu vadītājiem. Jau pērn vecāki un autobusu šoferi bija vērsuši uzmanību uz nepieciešamību šo vietu uzlabot, lai bērniem, gaidot transportu, nebūtu jāstāv dubļos. Tādēļ ņēmām vērā Ziemeru pamatskolas ierosinājumu un situāciju uzlabojām skolēnu autobusa iekāpšanas vieta tika sakārtota.” Viņš arī pauda, ka tur nav plānots ierīkot ne soliņu, ne nojumi, jo skola atrodas ļoti tuvu pie iekāpšanas pieturas. Ja ir slikti laikapstākļi, bērni uz pieturu dodas uzreiz, kad autobuss apstājies.
Suverēnie jaunlatvieši sarīko jezgu Raunā
Pagājušās nedēļās sestdienā politisku jezgu jeb skandālu Tanīsa ielas svētkos Raunā sarīkoja politiskā apvienība “Suverēnā vara/Jaunlatvieši”, kura apolitiskā pasākuma laikā, kuras galvenie notikumi bija tirgus, koncerti, izstāde, teātris un balle, vēlējās sarīkot priekšvēlēšanu aģitāciju. Suverēnie jaunlatvieši svētku teritorijas pašā centrā grasījās uzsliet aģitācijas telti, bet Raunas Kultūras centra vadītājai Linda Vecgaile to nepieļāva, jo Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi to atļauj darīt tikai gadījumā, ja tas netraucē pasākuma norisi. Raunieši svētkus vēlējās svinēt bez suverēno jaunlatviešu politiskajiem saukļiem un Jūlijas Stepaņenko/ Rūdolfa Brēmaņa kompānijai piedāvāja aģitpunktu izvietot ārpus pasākuma centrālās zonas.
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Tas, protams, suverēnos jaunlatviešus neapmierināja un viņi uzsāka kampaņu pret Raunas Kultūras centra vadītāju, sociālajos tīklos publicējot video, kurā Lindu Vecgaili apvainoja necieņā pret Jūlijas Stepaņenko vadīto partiju un likumu neievērošanā. Kultūras centra vadītājas aizstāvībā iesaistījās Smiltenes novada pašvaldība, kura vēsta:
“Partijas pārstāvji vēlējās telti izvietot pasākuma centrālajā daļā, skatuves tuvumā. Organizators tam nepiekrita, jo vieta bija paredzēta pasākuma vajadzībām un iepriekš pieteiktajiem dalībniekiem un tirgotājiem. Lai atrisinātu situāciju un netraucētu priekšvēlēšanu aģitāciju, Smiltenes novada pašvaldības policija palīdzēja atrast citu telts izvietošanas vietu ārpus pasākuma centrālās zonas. Raunas Kultūras centra vadītājas rīcība nebija vērsta pret konkrētu politisko partiju vai tās uzskatiem. Tās mērķis bija nodrošināt plānotā pasākuma norisi, ievērot pasākuma teritorijas plānojumu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem.
Pašvaldība respektē politisko organizāciju tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju, vienlaikus aicinot savlaicīgi noskaidrot nepieciešamos saskaņojumus un ievērot publisko pasākumu organizatoru likumīgās prasības. Pašvaldība, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, nekonstatē, ka pasākuma organizators būtu pārsniedzis savu kompetenci vai pārkāpis normatīvo aktu prasības. Pašvaldība pauž atbalstu Raunas Kultūras centra vadītājai.”
Te jāteic, ka “Suverēnā vara” tā īsti pat nav sapratusi, kur tā sarīkojusi jezgu. Partijas mājaslapā vairākkārt uzsvērts, ka tā 5. septembrī Raunā atradusies Tanīša ielā, kaut gan Raunā tādas ielas nemaz nav – tur ir Tanīsa iela, kuras nosaukums cēlies no Tanīsa kalna nosaukuma.
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Alūksnes tekstila konteinerus pārpilda sapelējušas un netīras lietas
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Lautus vide”, kas darbojas Alūksnes pusē caur sociālajiem tīkliem uzrunā alūksniešus un publicē fotogrāfijas ar šajās dienās tekstila konteineros izmestajām lietām:
“Tekstila konteinera mērķis ir savākt tekstilu, kuram vēl ir vērtība — lai to varētu izmantot atkārtoti vai pārstrādāt. Tekstila konteiners nav atkritumu konteiners!
Tāpēc, pirms kaut ko ieliec tekstila konteinerā, padomā: * vai es šo vēl varētu kādam nodot lietošanai; * vai tas ir tīrs un sauss; * vai tas nav sapelējis, stipri netīrs vai pilnībā sabojāts?
Ja atbilde ir “nē”, tad tas, visticamāk, nav tekstila konteinera saturs. Tekstila konteiners nav vieta, kur izmest to, kas vairs nav vajadzīgs. Tam domāts sadzīves atkritumu konteiners! Tekstila konteiners ir veids, kā dot vēl lietojamam tekstilam otru iespēju. Tāpēc nododam tekstilu tīru, sausu un cieši aizsietā maisā.”
Velnišķīgā pakaļdzīšanās pa Lidotāju ielu un labības lauku
Ventspilī policistiem izdevies aizturēt automašīnas “Opel” vadītāju, kurš no likumsargiem bēga velnišķīgā ātrumā - līdz pat 197 kilometriem stundā. Pēc pakaļdzīšanās vīrietis tika aizturēts, un pret viņu uzsākts gan kriminālprocess, gan administratīvo pārkāpumu procesi.
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Pagājušās nedēļas ceturtdienā, 3. septembrī, ap pulksten 10:15 Valsts policija fiksēja automašīnu “Opel”, kuru vadīja vīrietis ar ātrumu 93 kilometri stundā vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 50 kilometri stundā. Valsts policijas Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas ekipāža, konstatējot pārkāpumu, ieslēdza gaismas un skaņas signālu un pa skaļruni vairākkārt deva rīkojumu apturēt transportlīdzekli.
Automašīnas “Opel” vadītājs neizpildīja prasības un turpināja braukt pa Lidotāju ielu, palielinot ātrumu un pa Kurzemes ielu virzienā uz autoceļu A10 (Rīga-Ventspils), palielināja braukšanas ātrumu līdz 197 kilometriem stundā, veica vairāku citu transportlīdzekļu apdzīšanu un, turpinot braukt pa autoceļu P122 (Ventspils-Piltene), nogriezās un turpināja ceļu pa labības laukiem, neapturot transportlīdzekli.
Pakaļdzīšanās laikā Valsts policijas dienesta transportlīdzeklim pārsprāga riepa, kā rezultātā pakaļdzīšanos turpināt nebija iespējams. Tika piesaistītas citas ekipāžas un transportlīdzeklis atrasts Ventspilī, paslēpts pie kāda īpašuma un turpat netālu tika aizturēts vīrietis, kurš vadīja automašīnu. Likumsargiem radās aizdomas, ka vīrietis atrodas narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, taču vīrietis no pārbaudes atteicās, par ko uzsākts kriminālprocess. Tāpat konstatēts, ka automašīnai nebija veikta valsts tehniskā apskate un nebija veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.
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Vīrietis tikai tajā rītā bija ieradies Ventspilī, nobraucot no prāmja. Vīrietis iepriekš nav nonācis Latvijas policijas redzeslokā, taču ir sodīts Zviedrijā par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošo vielu ietekmē. Pret vīrieti ir uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli un par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes. Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par agresīvu braukšanu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem. Tāpat pret vīrieti uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram nav veikta valsts tehniskā apskate un par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.