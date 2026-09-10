Piektdien laiks kļūs saulaināks
Foto: Paula Čurkste/LETA
Piektdien laiks kļūs saulaināks.
Sabiedrība

Piektdien laiks kļūs saulaināks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Piektdien Latvijā gaidāms sausāks un saulaināks laiks, pūtīs brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.

Piektdien laiks kļūs saulaināks...

Naktī vēl daudzviet īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās vietām sasniegs 15 metrus sekundē, piekrastē - 20 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi, piekrastē - līdz +16 grādiem.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem un valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē, vakarā vējš kļūs lēns. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+20 grādiem.

Rīgā naktī un no rīta brīžiem līs, vēlāk nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs +12 grādi naktī un līdz +19 grādiem pēcpusdienā.

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