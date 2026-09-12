Jelgavas novads un robežsardze meklē jaunus veidus, kā stiprināt drošību un cīņu ar nelegālo migrāciju
Lai efektīvāk apkarotu nelegālo migrāciju un stiprinātu reģionālo drošību, Valsts robežsardze un Jelgavas novada pašvaldība pārrunājušas iespējas ciešākai sadarbībai, tostarp kopīgu policijas un robežsargu reidu rīkošanu, kā arī jaunu izglītības iniciatīvu ieviešanu vietējās skolās.
Otrdien, 8. septembrī, Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē norisinājās iestādes priekšnieka ģenerāļa Gunta Pujāta tikšanās ar Jelgavas novada domes priekšsēdētāju Ingu Zālīti, pašvaldības izpilddirektoru Gati Ģērmani, kā arī Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāju Kristu Tumovu. Sarunu galvenais fokuss bija vērsts uz drošības jautājumiem un praktisku rīcību nelegālās migrācijas ierobežošanā. Amatpersonas pārrunāja iespējas īstenot daudz ciešāku sadarbību starp Valsts robežsardzi un Jelgavas pašvaldības policiju, kas ietvertu arī regulāru kopīgu reidu organizēšanu.
Līdztekus sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem puses apsprieda arī nākotnes sadarbību izglītības jomā. Lai veicinātu jauniešu interesi par valsts aizsardzību un robežsarga profesiju, tikšanās laikā tika izskatīta ideja par īpašu robežsargu klašu izveidi un attīstību Jelgavas novada izglītības iestādēs.