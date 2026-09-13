Jauni veloceliņi, moderns apgaismojums un stāvvietas: Jelgavā noslēgusies Zemgales industriālā parka ielu pārbūve
Jelgavā noslēgusies nozīmīga infrastruktūras attīstības projekta īstenošana – ekspluatācijā nodota Zemgales industriālā parka ielu infrastruktūra. Tās pārbūve tika uzsākta 2024. gada rudenī. Projekta laikā izveidota un pārbūvēta infrastruktūra gan industriālā parka teritorijā, gan tai piegulošajās ielās, uzlabojot piekļuvi teritorijai, pārvietošanās iespējas iedzīvotājiem un radot priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai.
Līdz ar ielu un inženiertīklu izbūvi projekta teritorijā uzlabota arī sabiedriskā transporta un gājēju infrastruktūra. Izveidotas četras jaunas sabiedriskā transporta pieturas – divas Atmodas ielas posmā no Meiju ceļa līdz Lapskalna ielai un divas pie bērnudārza “Kāpēcīši”. Pie bērnudārza uzstādīti arī elektroniskie ātruma noteikšanas displeji. Projektā īpaša uzmanība pievērsta arī teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai. Kopumā apzaļumota teritorija vairāk nekā 30 000 kvadrātmetru platībā, iestādot jaunus kokus un krūmus.
Atmodas iela – divi rotācijas apļi un jauna lietusūdens sūknētava
Atmodas ielā pārbūvēts posms no Dobeles šosejas līdz Lapskalna ielai, kā arī izbūvēti divi jauni ielas posmi kopumā aptuveni 800 metru garumā. Lai uzlabotu satiksmes organizāciju, izbūvēti divi rotācijas apļi – krustojumā ar Ganību ielu un krustojumā ar Meiju ceļu. Atmodas ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Meiju ceļam gar daudzstāvu dzīvojamām mājām izbūvētas autostāvvietas. Gājēju un velobraucēju ērtībām izveidota gājēju ietve un veloceliņš, kā arī izbūvēti lietusūdens kanalizācijas, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, ielu apgaismojums un ārējie elektronisko sakaru tīkli. Visā objektā uzstādītas arī videonovērošanas kameras. Atmodas ielas un Lapskalna ielas krustojumā izbūvēta jauna lietusūdens sūknētava.
Lapskalna iela
Lapskalna ielā posmā no Slokas ielas līdz Zvejnieku ielai pārbūvēta iela un izbūvēts apmēram 50 metrus garš ielas posms, kā arī gājēju ietve un veloceliņš, kā arī pārbūvēti un izbūvēti nepieciešamie inženiertīkli.
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Slokas iela – jauna infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem
Slokas ielā posmā no Meiju ceļa līdz Lapskalna ielai izbūvēta gājēju ietve un veloceliņš. Šajā posmā pārbūvēti un izbūvēti lietusūdens kanalizācijas, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas, ielu apgaismojuma un ārējie elektronisko sakaru tīkli.
Meiju ceļš – atjaunots segums un izbūvēti inženiertīkli
Būtiski uzlabojumi veikti arī Meiju ceļā. Posmā no Satiksmes ielas līdz 1. līnijai atjaunots brauktuves asfaltbetona segums, kā arī izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli aptuveni 1060 metru un sadzīves kanalizācijas tīkli 1200 metru garumā. Posmā no Atmodas ielas līdz Satiksmes ielai izbūvēta jauna gājēju ietve.
Savukārt Meiju ceļa posmā no Satiksmes ielas līdz Atmodas ielai veikta esošo inženiertīklu pārbūve – 480 metrus garš ūdensvads un 457 metrus gari kanalizācijas tīkli. Pārbūvēta arī gājēju ietve, ieklājot bruģa segumu.
Zemgales industriālā parka iekškvartāla ielas
Apjomīgi infrastruktūras darbi veikti arī pašā Zemgales industriālā parka teritorijā. Izbūvēts jauns ielas posms, savukārt iekškvartāla ielās ieklāts asfaltbetona segums 10 067 kvadrātmetru un bruģa segums 2672 kvadrātmetru platībā.
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Iekškvartāla ielās izbūvēti vairāk nekā 700 metru ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu. Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā, izbūvēts jauns ielu apgaismojums – uzstādīti vairāk nekā 40 apgaismojuma balsti ar laternām un izbūvēti vairāk nekā 1,3 kilometri apgaismojuma kabeļu.
Investīcijas pilsētas attīstībā
Zemgales industriālā parka infrastruktūras attīstībā ieguldīti pašvaldības un Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Projekta kopējās izmaksas ir 23 014 256 eiro, no tām 19 025 055 eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums un 3 989 201 eiro – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
Noslēdzoties projektam, Jelgavā izveidota moderna un funkcionāla infrastruktūra, kas kalpos ne tikai jau šobrīd attīstītajiem uzņēmumiem, bet arī turpmākai industriālās teritorijas izaugsmei un jaunu investīciju piesaistei.
Projekts īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” īstenošanas noteikumu 1. atlases kārtas projekta “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta” ietvaros.