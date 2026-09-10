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Šodien 18:40
Iespaidīgos dinozaurus Jelgavā varēs skatīt arī rudenī
Neraugoties uz šīs vasaras mainīgajiem laikapstākļiem, smilšu skulptūras Pasta salā ir labi saglabājušās un apmeklētājus turpinās priecēt līdz 27. septembrim. Līdz ar rudens sezonas sākumu mainīsies parka darba laiks – no 1. septembra tas būs atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 18.
Starptautiskā smilšu skulptūru festivāla tēma „Juras laikmeta stāsti” šovasar Pasta salu pārvērtusi par aizvēsturisku pasauli, kur smiltīs atveidoti dinozauri un citas iespaidīgas Juras laikmeta radības. Festivālā piedalījušies 15 profesionāli tēlnieki no 10 valstīm, savos darbos atklājot dažādas interpretācijas par miljoniem gadu seno pasauli.
Ieejas maksa parkā pieaugušajiem ir 3 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti – 2 eiro, savukārt bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Biļetes var iegādāties uz vietas Pasta salā pie ieejas parkā, norēķinoties gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti.