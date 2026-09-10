Jelgavā atklāj 47 ilgstoši nekoptas kapavietas; piederīgos aicina tās sakopt
Jelgavā astoto reizi veikta kapsētu apsekošana, kuras laikā Baložu, Bērzu un Zanderu kapsētās kopumā konstatētas 47 ilgstoši nekoptas kapavietas, kuru uzturētāji pašlaik nav zināmi.
Kapavietu komisija sagatavojusi apsekošanas aktus, konstatējot 17 šādas kapavietas Baložu kapsētā, 16 – Bērzu kapsētā, bet 14 – Zanderu kapsētā. Par ilgstoši nekoptu tiek atzīta vieta, kas ir aizaugusi ar krūmiem vai nezālēm. Visas šīs vietas pašlaik ir marķētas ar brīdinājuma zīmi "Nekopta kapavieta" – pie koka mietiņa piestiprinātu ielaminētu plāksni, kurā norādīts fiksēšanas gads un kapsētas apsaimniekotāja kontakttālrunis. Plašāka informācija par šo zīmju nozīmi ir izvietota arī kapsētu informācijas stendos.
Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" lēmumu un Kapsētu likumu, uzturētājiem ir dots laiks līdz 2029. gada 8. jūlijam, lai šīs vietas sakoptu. Ja noteiktajā termiņā tas netiks izdarīts, kapavietas pāries iestādes valdījumā un nepieciešamības gadījumā tiks piešķirtas citiem uzturētājiem jaunu apbedījumu vai virsapbedījumu veikšanai. Ja vieta tiek sakopta, lēmums tiek grozīts un nekoptās kapavietas statuss atcelts.
Kopš kapavietu aktēšanas uzsākšanas 2018. gadā Jelgavā kopumā apsekota un aktēta 319 kapavieta. Līdz šim 23 gadījumos pieteikušies uzturētāji, kuri vietas sakopuši, savukārt 119 kapavietām jau piešķirti jauni uzturētāji. Pārējās kapavietas, kas netiek sakoptas arī pēc vairākkārtējiem aicinājumiem, pašvaldība pārņem savā valdījumā. Pašvaldības iestāde aicina piederīgos veikt sakopšanas darbus
Ja noteiktajā termiņā kapavieta netiek sakopta, tā pāriet Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” valdījumā un nepieciešamības gadījumā tiek piešķirta citam uzturētājam apbedījuma vai virsapbedījuma veikšanai. Ja kapavieta tiek sakopta noteiktajā termiņā, lēmums attiecībā uz to tiek grozīts, atceļot nekoptās kapavietas statusu.