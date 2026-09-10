112
Šodien 14:20
VIDEO: policija meklē video redzamu sievieti un vīrieti - aicina iedzīvotājus atsaukties
Saistībā ar uzsāktu kriminālprocesu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde skaidro video redzamās sievietes un vīrieša identitāti.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš atpazīst video redzamās personas vai zina viņu iespējamo atrašanās vietu. Informāciju policijai iespējams sniegt, zvanot pa tālruņa numuru 20269280 vai 112.
Policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.