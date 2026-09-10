VIDEO: četras ķepas un svarīgs uzdevums - Militārajai policijai pievienojas jauns kolēģis
Militārajai policijai pievienojusies jauna četrkājainā kolēģe – četrus mēnešus vecā vācu aitu suņa kucīte Virdžīnija.
Pašlaik viņa vēl tikai sāk iepazīt apkārtējo vidi un gatavojas dinamiskajam dienestam. Virdžīnijas apmācība šobrīd notiek rotaļu un spēļu veidā. Tādējādi kucīte socializējas un pakāpeniski pierod pie dažādām situācijām, ar kurām nākotnē varētu saskarties Militārās policijas ikdienā.
“Caur rotaļu un spēli Virdžīnija šobrīd socializējas ar apkārtējo vidi, lai būtu gatava dinamiskajam dienestam Militārajā policijā,” norāda Militārā policija, iepazīstinot ar jauno kolēģi.
Dienesta suņa sagatavošana prasa arī lielu kinologa ieguldījumu. Militārā policija uzsver, ka kinologa darbs ir grūts, atbildīgs un nepārtraukts – suns atrodas līdzās gan ikdienas darbā, gan brīvajā laikā. Virdžīnijai ceļš līdz pilnvērtīgam dienestam vēl tikai sācies. Militārā policija jaunajai četrkājainajai kolēģei vēl izdošanos turpmākajās mācībās.