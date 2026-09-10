Mūzu galma noslēpumi Mežotnes pilī būs skatāmi līdz janvāra beigām
Mežotnes pilī līdz nākamā gada janvāra beigām būs apskatāma izstāde par vienu no spilgtākajām Eiropas aristokrātēm – Kurzemes hercogieni Doroteju.
Rundāles pils muzejs sadarbībā ar Posteršteinas pils muzeju Vācijā ir radis iespēju pagarināt Mežotnes pilī eksponēto izstādi “Mūzu galms. Kurzemes hercogienes Dorotejas salons Lēbihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās”. To iespējams apskatīt līdz 2027. gada 31. janvārim.
Izstāde “Mūzu galms. Kurzemes hercogienes Dorotejas salons Lēbihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās” ir līdz šim vērienīgākais projekts, kas realizēts Mežotnes pilī, kopš tā nonākusi Rundāles pils muzeja pārraudzībā. Lai dotu iespēju izstādi apmeklēt pēc iespējas plašākam interesentu lokam, visi līdz šim eksponētie oriģināldarbi ir aizstāti ar karikatūru reprodukcijām. Ir saglabāts izstādes oriģinālais iekārtojums, kas ļauj apmeklētājiem gūt pilnvērtīgu izstādes vizuālo un izglītojošo pieredzi.
Kurzemes un Zemgales hercogiene Doroteja (1761–1821) bija viena no sava laikmeta spilgtākajām Eiropas aristokrātēm. Viņas vasaras rezidence Lēbihavas pilī Tīringenē kļuva par slaveno “Mūzu galmu” – izsmalcinātu sarunu, mākslas un intelektuālās dzīves centru. Tajā pulcējās Eiropas politiskā un kultūras elite, tostarp rakstnieki, dzejnieki un mākslinieki.
Pirmajā izstādes telpā ierīkots salons ar harmonisku augu un mēbeļu izkārtojumu. No tā paveras skats uz pārvaldnieka māju, kur pirms pārbūves slējās kādreizējā hercoga medību pils – hercogienes Dorotejas dzimtā vieta. Izstādes centrā ir austriešu mākslinieka Ernsta Velkera (1784–1857) asprātīgās karikatūras. Velkers bija atzīts ainavu gleznotājs, bet 1819. un 1820. gadā, uzturēdamies hercogienes salonā, viņš radīja unikālu 47 akvareļu sēriju, kurā salona viesus attēloja kā puscilvēkus, pusdzīvniekus vai mītiskas būtnes. Zīmējumu tapšanā svarīga loma bijusi arī hercogienes Dorotejas meitas Vilhelmīnes (1781–1839) audžumeitai un Velkera zīmēšanas skolniecei, vēlākajai rakstniecei Emīlijai fon Binzerei (1801–1891). Karikatūras ir papildinātas ar asprātīgām divrindēm, kas ieskicē salona viesu spilgtākās izskata un rakstura iezīmes.
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No mākslinieku zobgalības neizbēga neviens. Hercogienes Dorotejas meita Sagānas hercogiene Vilhelmīne karikatūrā attēlota kā lepns zirgs, slavenā dzejniece Elīza fon der Reke – kā tintes trauks, bet pati hercogiene Doroteja – kā uzticams pūdelis ar trāpīgu divrindi: “Pūdelis izceļas ar uzticību, tāpēc saņem katra mīlestību”. Sevi mākslinieks Velkers attēlojis kā austeri, savukārt Emīliju fon Binzeri – kā garu sparģeli. Tas, ka salona viesi drīkstēja atļauties šādu asprātības brīvību, apliecina nepiespiesto un atvērto atmosfēru, kas valdīja Dorotejas salonā.
Arī izstādes telpas iekārtotas tā, lai ikviens apmeklētājs justos brīvi, apsēžoties uz telpās izvietotajām sēdmēbelēm un nesteidzīgi izbaudot Mežotnes pils mierpilno gaisotni.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Posteršteinas pils muzeju Vācijā, kura krājumā glabājas Velkera karikatūru kolekcija. Izstādes kuratore ir Rundāles pils muzeja Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja Līva Daniniece, māksliniece – Katrīna Vasiļevska, un izglītības programmu kuratore – Mežotnes pils kultūras projektu vadītāja Inita Sondore. Izstādi atbalsta SIA “Groglass”.
Vēl līdz septembra beigām izstāde Mežotnes pils apmeklētājiem atvērta katru dienu no pulksten 10.00 līdz 18.00. No oktobra pils darba laiks tiks mainīts, un apmeklētāji varēs to apskatīt no trešdienas līdz svētdienai no pulksten 10.00 līdz 17.00.