Vai vētra skārusi jūsu mežu? "Latvijas valsts meži" GEO publicē postījumu prognozi
Latvijā privāto mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem tagad pieejama satelītdatos balstīta prognoze par vietām, kurās 22. augusta vētra varētu būt radījusi postījumus.
AS Latvijas valsts meži (LVM) iespējamās vējgāžu teritorijas noteikusi, izmantojot Sentinel–1 satelītdatus un uzņēmumā izstrādātus datu apstrādes algoritmus. Vētras bojājumu prognoze aptver 4 155 969 hektārus un pieejama vietnē lvmgeo.lvm.lv, kā arī LVM GEO mobilajā lietotnē. Lai to apskatītu, kartes satura rādītājā jāaktivizē slānis “Vētras seku izmaiņu serviss (08.2026)”. Augsta iespējamība, ka teritoriju skārusi vētra, kartē attēlota sarkanā krāsā, vidēja – oranžā, bet zema – gaiši zaļā krāsā.
LVM šo datu servisu izmanto, lai ātrāk un precīzāk plānotu vētras seku novēršanas darbus uzņēmuma apsaimniekotajos mežos. Kartē iezīmētās teritorijas darbinieki var mērķtiecīgi apsekot ar bezpilota gaisa kuģiem vai pārbaudīt, dodoties mežā kājām. Tagad šādu iespēju var izmantot arī privāto mežu īpašnieki un mazie apsaimniekotāji.
“Negaiss atnāca negaidīts, taču uzņēmumā jau laikus bija veikti priekšdarbi, lai vētras vai citu dabas stihiju gadījumā bojātās teritorijas operatīvi atrastu,” norāda LVM Biznesa sistēmu risinājumu direktore Katrīna Amerika. Viņa skaidro, ka Krievijas un Baltkrievijas radīto satelītu signālu traucējumu dēļ bijusi nepieciešama papildu datu apstrāde, tādēļ informācijas sagatavošana prasījusi vairāk laika. Atsevišķās vietās prognozes ticamība esot zemāka nekā citviet.
LVM turpina attīstīt attālās izpētes datu izmantošanu mežsaimniecībā. Uzņēmums saskata iespējas ar šiem datiem efektivizēt un automatizēt meža inventarizāciju, apsaimniekošanas plānošanu un dažādu mežaudzes bojājumu identificēšanu.