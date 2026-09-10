Kuldīgā pie 2,22 promiļu reibumā esoša tēva un aprūpes tiesības zaudējušas mātes atrod mazgadīgu bērnu
Pateicoties vērīga iedzīvotāja informācijai, Valsts policijas amatpersonas Kuldīgā konstatēja alkohola reibumā esošu vīrieti kopā ar sievieti un abu kopējo bērnu. Sievietei jau ir atņemtas aprūpes tiesības un abi bērna vecāki atradās alkohola reibumā. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
6. septembrī ap pulksten 12.40 Valsts policijā saņemta informācija, ka pie tirdzniecības vietas sabiedriskā autobusa pieturā Mucenieku ielā, Kuldīgā atrodas vīrietis un sieviete acīmredzamā alkohola reibumā, kuri konfliktē un kopā ar viņiem ir mazgadīgs bērns.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, ierodoties notikuma vietā, nesastapa nevienu personu, taču, apsekojot apkārtni, pie citas tirdzniecības vietas Sūru ielā tika pamanīts vīrietis un sieviete kopā ar mazgadīgu bērnu. Vīrietis un sieviete, vairākkārt atskatoties uz Valsts policijas dienesta transportlīdzekli, steidzīgi devās rotācijas apļa virzienā.
Valsts policijas amatpersonas pieņēma lēmumu pārbaudīt personu identitāti. Vīrietis norādīja, ka meitenīte ir viņu kopīgais bērns, papildus norādot, ka mātei, kura bija klātesoša, ir atņemtas aprūpes tiesības. Vīrietis paskaidroja, ka tajā dienā bija lietojis alkoholu, savukārt sieviete norādīja, ka alkoholu lieto jau vairākas dienas.
Veicot alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, konstatēts, ka viņš atradies 2,22 promiļu reibumā. Likumsargi pieņēma lēmumu bērnu nogādāt pie auklītes.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par šādu administratīvu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām. Soda apmēru noteiks pašvaldības administratīvā komisija.
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Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājam, kurš nebija vienaldzīgs šajā situācijā un nekavējoties ziņoja policijai par notikušo. Tāpat policija arī turpmāk aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un informēt par šādiem un līdzīgiem gadījumiem, kā arī gadījumos, kad rodas aizdomas, ka kādā ģimenē bērns netiek pienācīgi aprūpēts vai viņam draud citas briesmas. Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību.