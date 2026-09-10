Mūžībā devies viens no Latviešu fonda dibinātājiem Voldemārs Gulēns
29. augustā Kanādas pilsētā Toronto mūžībā devies psihoterapeits, Vītolu fonda ziedotājs un viens no Latviešu fonda dibinātājiem Voldemārs Gulēns.
Vītolu fonds atvadu vēstījumā uzsver Gulēna ieguldījumu jauniešu izglītībā, Latvijas kultūrā un palīdzības sniegšanā līdzcilvēkiem. Gulēns dzimis 1938. gadā Rīgā. Viņa sadarbība ar Vītolu fondu sākusies 2007. gadā, kad tika nodibināta viņa vecāku - ārstu Mirdzas un Voldemāra - piemiņas stipendija.
Stipendijas izveidei sākotnēji izmantoti Gulēna mātes bērēs saņemtie radu un draugu ziedojumi, bet vēlāk stipendijas finansēšanā iesaistījās arī ģimenes bērni un mazbērni. Tā paredzēta studentiem no Vestienas, Zasas vai Rūjienas. Šīm vietām bijusi īpaša nozīme Gulēnu dzimtas vēsturē. Ziedojums stipendijai tika saņemts ik gadu, norāda fondā.
Gulēns bijis arī viens no Latviešu fonda dibinātājiem. Fonds izveidots, lai vāktu līdzekļus un atbalstītu latviešu kultūras mantojuma veidošanu un saglabāšanu.