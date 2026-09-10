Pasaules talkas globālā tiešraide 20. septembrī tiks pārraidīta no Latvijas
Trīs koordinācijas centri: Rīga, Tallina un Kijiva
Pasaules talkas notikumi (World Cleanup Day), kas norisināsies visā pasaulē 20. septembrī jau devīto reizi, tiks atspoguļoti, izmantojot no Rīgas, Latvijas pārraidītu starptautisku tiešraidi. Latvija sadarbosies ar Igauniju, kurā darbosies globālais zvanu centrs Tallinā, bet Ukrainā, Kijivā atradīsies globālais mediju centrs.
"Lēmums sadarboties un sadalīt koordinācijas pienākumus starp Rīgu, Tallinu un Kijivu apliecina, ka Pasaules talkas kustība darbojas kā vienots tīkls pat sarežģītos apstākļos, apvienojot valstis, kopienas un stāstus vienotā globālā vēstījumā," norādīja Solba.
Rīgā, Rīgas domē, atradīsies Globālās tiešraides centrs un Rātslaukumā darbosies Pasaules talkas aktivitāšu centrs ("WCD Village"). Globālā tiešraide notiks no plkst. 11.00 līdz 14.00 un no 16.00 līdz 19.00 (pēc Latvijas laika).
“Šogad Pasaules talkas Globālā pārraide notiks no Latvijas galvaspilsētas Rīgas, svinot Latvijas talcinieku pūles daudzu gadu garumā sakopt mūsu zemi, kā arī solidarizējoties ar talciniekiem visā pasaulē, kuriem nav vienaldzīga planētas nākotne. Mēs kā cilvēki esam atbildīgi par saviem sugas brāļiem, mums ir jārūpējas vienam par otru – tas nozīmē arī rūpes par dabu un visu, kas dabā, jo visi kopā mēs #EsamDaba,” saka Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme. Lielā Talka pārstāv Pasaules talku Latvijā.
VARAM ministrs Edgars Tavars uzsver Latvijas talcinieku paveikto: “Kopš Lielās Talkas tradīcijas aizsākumiem ik gadu pats esmu tajās piedalījies, Latvijas zemē sastādot tūkstošiem koku hektāru mērāmās jaunaudzēs. Man ir patiess prieks un gandarījums, ka Latvijas talkas tagad jau ir kļuvušas par starptautisku sekmīgu veiksmes stāstu vides sakopšanas jomā. Paldies visiem talciniekiem par gadu gaitā padarīto! Lai mūsu Latvija top par zaļāko, tīrāko un sakoptāko valsti pasaulē!”
“Rīgai ir patiess prieks šogad uzņemt gaidāmo Globālās Pasaules talkas tiešraidi un Pasaules talkas fotoizstādi, jo mūsu pilsētā talkošanas tradīcija jau sen ir kļuvusi par daudz ko vairāk nekā tikai vienas dienas sakopšanas darbu. To ik gadu apliecina arī Rīgas apkaimju iedzīvotāji, biedrības un aktīvie cilvēki, kuri paši organizē talkas, rūpējas par savu apkārtni un ar savu piemēru parāda, ka pilsēta kļūst labāka tad, ja tās veidošanā iesaistāmies kopā. Manuprāt, tieši šī spēja pamanīt, ko varam izdarīt paši, un apvienoties kopīgam darbam ir viena no Rīgas lielākajām stiprajām pusēm, tāpēc ir īpaši simboliski, ka šogad Pasaules talkas stāsts izskan arī no Rīgas,” saka Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Šis kopīgais pilsoniskās sabiedrības, mediju, pašvaldību, valdības un privātā sektora darbs ir vainagojies ar to, ka vairākus gadus Latvija ir saņēmusi Pasaules talku kustības balvu par augstāko talcinieku procentu iepretim iedzīvotāju skaitam valstī. Tas ir milzīgs novērtējums, kas panākts kopīgā darbā 19 gadu laikā. Nākamgad Lielā Talka notiks 20.reizi.
Pasaules talkas mērķis ir panākt ilgtermiņa pārmaiņas
Devītās Pasaules talkas mērķis ir mobilizēt kritisko masu – 5% no pasaules iedzīvotājiem –, lai tie rīkotos mūsu kopīgās mājvietas, planētas Zeme, labā. Saskaņā ar pētījumu datiem tieši šāds līdzdalības līmenis var palīdzēt rosināt paliekošas pārmaiņas sabiedrībā. Globālās kampaņas sauklis ir "Tiecies pēc piecinieka" (“Strive for Five”).
Kā norāda globālā tīkla "Let’s Do It World" prezidente un vadītāja Heidi Solba, Pasaules talkas mērķis ir mobilizēt arvien vairāk cilvēku, lai panāktu vērienīgākas un ilglaicīgākas pārmaiņas.
"Kad pietiekami liela sabiedrības daļa rīkojas kopīgi, tā kļūst par spēku, kas pārsniedz vienas talkas robežas. Ar saukli "Tiecies pēc piecinieka" vēlamies aicināt cilvēkus, uzņēmumus, skolas un valdības visā pasaulē piedzīvot, kā individuāla rīcība kopumā var radīt lūzuma punktu sabiedrībā," atzīmē H. Solba.
"Mēs vairs nevēlamies koncentrēties tikai uz jau radušos atkritumu savākšanu. Tā vietā mums jāmobilizē cilvēki, lai veicinātu izpratni un sadarbību, kā arī jāmeklē veidi, kā radīt mazāk atkritumu, mainīt patēriņa paradumus un stiprināt kopienas, lai vienas dienas aktivitātes radītu ilgtermiņa un paliekošu ietekmi," piebilst H.Solba.
Šī gada centrālais Pasaules talkas pasākums notiks Šaosjinā (Ķīnā) no 19. līdz 21. septembrim saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautisko kalendāru un sadarbībā ar "UN-Habitat". Organizāciju "Let’s Do It World" tajā pārstāvēs Heidi Solba. Savukārt "EarthDay.org" ir 2026. gada Pasaules talkas partneris.
Globālais tīkls turpina augt
Organizācijas "Let’s Do It World" galvenā mītne atrodas Igaunijā; tā pārvalda un koordinē vides kustību tīklu vairāk nekā 190 valstīs un teritorijās.
2025. gadā Pasaules sakopšanas dienā piedalījās 25 miljoni cilvēku 190 valstīs un teritorijās. Kopš 2018. gada kustībai ir pievienojušies kopumā 139 miljoni cilvēku 211 valstīs un teritorijās, kopīgiem spēkiem savācot vairāk nekā 870 000 tonnu atkritumu.
Saskaņā ar globālā mediju monitoringa uzņēmuma "Meltwater" datiem, pērn Pasaules sakopšanas diena ar mediju starpniecību potenciāli sasniedza 2,4 miljardus cilvēku.
Spēcīgas kopienas krīzes apstākļos
Mūsdienās daudzas Pasaules sakopšanas dienas komandas darbojas krīzes apstākļos – karu, meža ugunsgrēku, zemestrīču un plūdu ēnā, neatkarīgi no tā, vai tas notiek Ukrainā, Kolumbijā, Nepālā vai citviet pasaulē.
Šie piemēri aktualizē jautājumu, kas pārsniedz vienas konkrētas sakopšanas akcijas robežas: kā kopīga rīcība var palīdzēt kopienām un sabiedrībām pārvarēt krīzes, veidot uzticēšanos, dalīties zināšanās un mācīties citai no citas, lai kļūtu ilgtspējīgākām un noturīgākām?
Par Pasaules talku
Kustība aizsākās Igaunijā 2008. gada pavasarī, kad 50 000 cilvēku sakopa visu valsti tikai piecās stundās. Latvija aizsāka Lielo Talku 2008. gada rudenī, sasniedzot līdzvērtīgu sabiedrības iesaisti. Šī iniciatīva izauga par globālu pilsonisko kustību, kas 2018. gadā noveda pie pirmās Pasaules talkas, aicinot iesaistīties cilvēkus visā pasaulē.
Kopš 2019. gada kustību koordinē organizācija "Let’s Do It World", ik gadu vienojot miljoniem cilvēku vairāk nekā 190 valstīs.
2024. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija atzina šo iniciatīvu— Pasaules talku, iekļaujot to 20. septembrī savā starptautisko dienu kalendārā.
Pasaules talku šogad atbalsta Igaunijas Ārlietu ministrija un Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Uz tikšanos 20. septembrī - būsim vienoti ar visu pasauli!