Pēc vērienīgās CSDD datu noplūdes bail kļūt par krāpnieku upuri. Vai tas ir pamatots iemesls vārda maiņai?
Pēc vērienīgās Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu noplūdes sabiedrībā pastiprinājušās bažas, ka noziedznieki varētu izmantot iegūtos personas datus, tostarp vārdus, uzvārdus un personas kodus, lai veiktu krāpnieciskas darbības vai nozagtu cilvēku identitāti. Daļa iedzīvotāju tāpēc apsvēruši soli mainīt savu vārdu, uzvārdu vai personas kodu. Portāls Jauns.lv skaidro, vai datu noplūde pati par sevi ir pietiekams iemesls šādu izmaiņu veikšanai, un vai pēc CSDD incidenta novērota pastiprināta interese par šiem pakalpojumiem?
Lai gan šāds solis var šķist visai radikāls, pamatotas bažas par iespējamu krāpšanu var būt iemesls savu personas datu maiņai. Vienkāršākais un arī finansiāli pieejamākais risinājums ir personas koda maiņa. Kā portālam Jauns.lv skaidro Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Madara Puķe, kopš 2017. gada 1. jūlija ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības vienu reizi dzīvē pilnīgi bez maksas nomainīt savu personas kodu uz tādu, kas neatklāj dzimšanas datumu. Šo iespēju var izmantot jebkurā dzīves posmā, klātienē vēršoties jebkurā PMLP nodaļā vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs.
Kādos gadījumos drīkst mainīt vārdu vai uzvārdu
Daudz sarežģītāks un finansiāli ietilpīgāks process ir vārda vai uzvārda maiņa. Tieslietu ministrijā Jauns.lv skaidro, ka vārda un uzvārda maiņas tiesisko kārtību Latvijā nosaka Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums. Saskaņā ar likumu vārdu un uzvārdu var mainīt Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un pastāv kāds no likumā noteiktajiem iemesliem.
Piemēram, personas drīkst mainīt savus pamatdatus, ja esošais vārds vai uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā, kā arī tad, ja dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam vēlams pievienot otru vārdu.
Tāpat izmaiņas atļautas, lai iegūtu vai savam uzvārdam pievienotu laulātā uzvārdu, atgūtu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, kā arī iegūtu mātes, tēva vai tiešās augšupējās līnijas dzimtas uzvārdu. Likums paredz datu maiņu arī situācijās, kad personai ir mainīts dzimums.
Kaut gan parasti šī procedūra pieejama no 15 gadu vecuma, izņēmums tiek piemērots situācijās, kad viens vai abi nepilngadīgas personas vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Šādos īpašajos gadījumos vārda vai uzvārda maiņu drīkst veikt arī personām, kuras vēl nav sasniegušas 15 gadu vecumu. Vienlaikus atsevišķos gadījumos vārda vai uzvārda maiņa iespējama arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par civilstāvokļa aktu reģistriem. Šī kārtība paredz, ka, piemēram, bērnam uzvārdu var mainīt uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas vai pašu vecāku uzvārda maiņas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vai bailes no identitātes zādzības var būt iemesls vārda un uzvārda maiņai?
Tieslietu ministrijā akcentē, ka pamatotas bailes no identitātes zādzības un krāpniecības pēc vērienīgām datu noplūdēm, kā tas nesen bija novērojams CSDD incidenta gadījumā, var būt likumīgs pamats personas vārda un uzvārda maiņai.
Process tiek organizēts saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu. Atbildīgajās iestādēs skaidro, ka konkrētais juridiskais maiņas iemesls ir atkarīgs no tā, kādus tieši pamatdatus cilvēks vēlas iegūt – brīvi izraudzītu, dzimto vai dzimtas uzvārdu. Ja drošības apsvērumu dēļ iedzīvotājs izvēlas iegūt pilnīgi jaunu un brīvi izraudzītu vārdu un uzvārdu, kā oficiālais procedūras pamatojums tiek piemērots likuma punkts par apgrūtinātu personas iekļaušanos sabiedrībā. Lai īstenotu šādu datu nomaiņu, personai papildus standarta iesniegumam ir obligāti jāiesniedz arī rakstisks skaidrojums. Tajā detalizēti jānorāda tie iemesli un apstākļi, kas ar līdzšinējo vārdu un uzvārdu liedz pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.
Nav lēts prieks
Vārda vai uzvārda maiņa gan nav lēts prieks. Ja, piemēram, Jānis izdomā kļūt par Pēteri vai Ilze par Ievu, par šo vēlmi valsts nodevā nāksies šķirties no 71 eiro. Tieši tikpat jāmaksā arī tad, ja cilvēks vēlas nomainīt tikai uzvārdu.
Savukārt tiem, kuri izlēmuši par labu pilnīgai identitātes maiņai, iegūstot gan jaunu vārdu, gan jaunu uzvārdu, jārēķinās jau ar 142 eiro lieliem izdevumiem.
Tiesa, ir arī izņēmumi, kad šis process maciņam ir krietni draudzīgāks. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, atsevišķās dzīves situācijās valsts nodeva ir vien septiņi eiro. Šāda summa tiek piemērota ikdienišķākos gadījumos, piemēram, ja cilvēks maina uzvārdu pēc laulības noslēgšanas vai šķiršanas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc CSDD incidenta pastiprināta interese nav novērota
Lai gan sabiedrībā pēc CSDD datu noplūdes izskanējušas bažas par iespējamu personas datu izmantošanu krāpniecībā, pagaidām tas nav izraisījis redzamu pieprasījuma pieaugumu pēc personas koda maiņas. PMLP norāda, ka pastiprināta interese par šo pakalpojumu šobrīd nav novērota. “Augustā personas kodu nomainīja tikai 12 personas, kas ir līdzvērtīgi jūlija un jūnija datiem,” skaidro PMLP pārstāve. Arī Dzimtsarakstu nodaļās pēc CSDD incidenta nav novērota tendence, ka cilvēki pastiprināti vērstos ar lūgumu mainīt vārdu vai uzvārdu, kā galveno iemeslu minot tieši datu noplūdi un ar to saistītos drošības riskus.