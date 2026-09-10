Šausminošais suņu uzbrukums Carnikavā: prokuratūra atklāj, kā virzās izmeklēšana
Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka saistībā ar šā gada 4. septembrī Carnikavā notikušo divu suņu uzbrukumu bērnudārza audzēkņiem Valsts policijā nekavējoties – notikuma dienā – tika uzsākts kriminālprocess, kurā stingrā prokuratūras uzraudzībā turpinās izmeklēšana. Incidentā cieta seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti.
“Prokuratūra aktīvi uzrauga kriminālprocesa norisi, un pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Vienlaikus šajā kriminālprocesā īpaši būtiski ievērot cietušo bērnu intereses un ņemt vērā viņu psiholoģisko stāvokli, nodrošinot līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Ikvienā kriminālprocesā primāri jānodrošina kvalitatīva procesuālo darbību veikšana un visu būtisko apstākļu noskaidrošana, savukārt sabiedrības informēšana par izmeklēšanas gaitu ir iespējama tādā apjomā, kas nekaitē kriminālprocesa interesēm,” norāda Pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts.
Kriminālprocess šobrīd kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma 20. nodaļai “Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību”. Izmeklēšana tiek veikta saskaņā ar izmeklēšanas plānu, ņemot vērā uzraugošā prokurora dotos norādījumus, un sadarbībā ar pašvaldības policiju un Pārtikas un veterināro dienestu.
Prokuratūra un Valsts policija lietas izmeklēšanai pieiet ar vislielāko rūpību, vienlaikus norādāms, ka izmeklēšanas interesēs šobrīd publiski netiek pausta detalizēta informācija par katru izmeklēšanas darbību, kas nenozīmē, ka izmeklēšana nenotiek. Kopš šā gada 4. septembra izmeklēšanas ietvaros Valsts policija īsteno pierādījumu vākšanu, un ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes. To rezultāti būs būtiski turpmāku pamatotu procesuālo lēmumu pieņemšanai.
Ņemot vērā, ka notikušajā cietuši bērni, izmeklēšanas darbības tiek plānotas un veiktas īpašu uzmanību pievēršot viņu vecumam un psiholoģiskajam stāvoklim. Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram no cietušajiem.
Lai nepieļautu bērnu atkārtotu traumēšanu, nodarīto miesas bojājumu smaguma pakāpe tiesu medicīniskajā ekspertīzē ir noteikta, pamatojoties uz NMPD un ārstniecības iestādes medicīniskajiem dokumentiem. Šādā veidā nepieciešamo informāciju par bērnu veselībai nodarīto kaitējumu iespējams iegūt bez viņu atkārtotas iesaistīšanas procesuālajās darbībās.
“Bērnu pasargāšana no atkārtotas psiholoģiskas traumēšanas nav izmeklēšanas kavēšana, tā ir būtiska izmeklēšanas procesa sastāvdaļa,” uzsver prokurors.
Kopš incidenta ir veiktas arī vairākas citas procesuālās darbības, tostarp notiek darbs ar suņu saimnieku, kurš sadarbojas ar izmeklēšanas iestādi. Suņi šobrīd vairs neatrodas pie saimnieka, tie ir izolēti un neapdraud sabiedrības drošību. Par dzīvnieku turpmāko likteni tiks lemts, ņemot vērā izmeklēšanā iegūto informāciju un ekspertīžu rezultātus.
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Prokuratūra aicina izmeklēšanas gaitu un kvalitāti nevērtēt tikai pēc šobrīd publiski pieejamā informācijas apjoma, jo pirmstiesas izmeklēšanā ir būtiski ne vien veikt nepieciešamās procesuālās darbības, bet arī vispusīgi pārbaudīt un izvērtēt iegūtos pierādījumus. Tāpat arī aicinām respektēt cietušo bērnu un viņu ģimeņu tiesības uz privātumu un pasargāt viņus no atkārtotas traumēšanas, vienlaikus ļaujot izmeklēšanai noritēt pilnvērtīgi un objektīvi.
Prokuratūra un Valsts policija informēs sabiedrību par izmeklēšanā noskaidroto, tiklīdz šādas informācijas publiskošana nekaitēs kriminālprocesa interesēm, cietušo bērnu tiesībām un turpmākajai izmeklēšanai. Līdz tam plašāki komentāri par atsevišķām izmeklēšanas darbībām netiks sniegti.
Carnikavas bērnudārzs "Riekstiņš" un iela, kur suņi uzbruka bērniem (2026. gads)
Bērnudārzs “Riekstiņš” un tā apkārtne Carnikavā, kur suņi uzbruka bērniem.
Jau ziņots, ka saistībā ar divu suņu uzbrukumu piektdien, 4. septembrī, Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem Valsts policijā ir sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Pašlaik notiek izmeklēšana, un suņu saimnieks ir noskaidrots.
Incidenta dienā bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā atradās iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas. Lašu ielas galā grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi. Uzbrukumā cieta seši bērni, no kuriem divus hospitalizēja, kā arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kurš centās dzīvniekus noturēt, lai pasargātu audzēkņus.