Lielbritānijā neskaidros apstākļos mirusi 32 gadus veca latviete, kas strādāja vietējā televīzijā
Velsas ziemeļos 26. augustā jūrā atrastas 32 gadus vecās Latvijas izcelsmes "Channel 4" darbinieces Lolitas Visas mirstīgās atliekas.
Lolita, kuru kolēģi sauca par Lolu, dzīvoja Halifaksā, Rietumjorkšīrā. Bet viņas mirstīgās atliekas tika atrastas pie Landidno kūrortpilsētas Velsas ziemeļos – aptuveni 177 kilometru attālumā no sievietes dzīvesvietas.
Pirms nāves Lolita bija devusies apciemot tēvu Mančestrā, bet vēlāk viņa aizbrauca uz Liverpūli, no kurienes nosūtīja tēvam fotogrāfiju. Pēdējo attēlu no sievietes viņas ģimene locekļi saņēma 22. augustā no kūrortpilsētas Landidno, kas atrodas Velsas ziemeļos.
Kad Lolitas saziņa ar tuviniekiem pārtrūka, satrauktie tuvinieki par viņas pazušanu ziņoja Rietumjorkšīras policijai. Trīs dienas vēlāk saistībā ar notikušo tika mobilizēta arī Ziemeļvelsas policija.
Bet nākamajā dienā, 26. augustā, kāds iedzīvotājs ziņoja Lielbritānijas krasta apsardzei, ka jūrā pie Landidno viņš pamanījis cilvēka ķermeni. Uz norādīto vietu nekavējoties devās glābēji, un koroners Džons Gitinss skaidroja, ka sievietes mirstīgās atliekas tika ieceltas glābšanas laivā un nogādātas Landidno glābšanas stacijā.
Pēcnāves ekspertīzē netika konstatēti būtiski ievainojumi, savukārt atklātās ķermeņa izmaiņas atbilda tam, ka sieviete kādu laiku atradusies ūdenī. Precīzs nāves cēlonis publiski nav nosaukts, un izmeklēšana atlikta līdz vēlākam, pagaidām nenoteiktam datumam. Līdz ar to joprojām nav zināms, kā Lolita nonāca jūrā un kas ar viņu notika pēc pēdējās saziņas ar ģimeni.
"Channel 4" kolektīvs ir satriekts par kolēģes nāvi
Lolita strādāja par digitālo mediju arhīva speciālisti "Channel 4" komandā "4Studio" Līdsā. Telekanālam viņa pievienojās 2022. gadā, bet pirms tam strādāja straumēšanas uzņēmumā "DAZN". Pēc saņemtajām ziņām par Lolitas nāvi, "Channel 4" paziņoja, ka darbinieki ir “satriekti un dziļi apbēdināti” par notikušo.
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“Lola bija aktīva "Channel 4" kopienas dalībniece. Šajā ārkārtīgi skumjajā laikā domās esam kopā ar viņas ģimeni, draugiem un kolēģiem,” teikts uzņēmuma paziņojumā.
Ģimene vēlas viņu nogādāt Latvijā
Tikmēr Lolitas tuvinieki sākuši līdzekļu vākšanu, lai segtu bēru izdevumus un nogādātu sievietes mirstīgās atliekas Latvijā. "Lolitas zaudējums ir salauzis mūsu sirdis, un mums tagad jāveic smags uzdevums – jāorganizē viņas bēres," norādīja Lolitas radiniece Viktorija Januševska.
"Mēs lūdzam palīdzību līdzekļu vākšanā, lai varētu sarīkot viņai cienīgas atvadas un segtu izmaksas, kas saistītas ar viņas nogādāšanu Latvijā, jo tā ir viņas dzimtene un mēs vēlamies, lai viņa atgrieztos mājās. Mēs nebijām gatavi tam, ka kaut kas šāds varētu notikt, un mūsu finansiālais stāvoklis neļauj mums visus izdevumus segt pašu spēkiem."
Tuvinieki Lolu raksturoja kā dzīvespriecīgu cilvēku, ar kuru bijis patīkami būt kopā. Viņai vienmēr bijuši stāsti par ceļojumiem un vietām, ko viņa apmeklējusi. “Ja pazināt Lolitu, ceram, ka atcerēsieties, kāda viņa bija, un glabāsiet šīs atmiņas savā sirdī,” sacīja radiniece, aicinot cilvēkus palīdzēt ar ziedojumu vai dalīties ar ģimenes stāstu.