Traģiskā nelaimes gadījumā Smiltenes novadā gājusi bojā 11 gadus veca meitene
Trešdien, 9. septembrī, Smiltenes novada Apes pagastā noticis traģisks nelaimes gadījums, kura rezultātā bojā gājusi 11 gadus veca meitene.
Kā norāda Valsts policija, nelaime notika plkst. 21.20. Kā liecina likumsargu publicētā informācija, nepilngadīgā meitene, vadot motorolleru, netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā tas apgāzās. Negadījuma rezultātā bojā gāja 2015. gadā dzimusi meitene, kurai negadījuma brīdī galvā nebija aizsargķiveres.
Par notikušo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknī ir uzsākts kriminālprocess. Plašāki notikušā apstākļi un negadījuma iemesli tiek noskaidroti izmeklēšanas laikā.
Valsts policija atgādina, ka, piedaloties ceļu satiksmē, ikvienam transportlīdzekļa vadītājam ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un jādomā par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību. Īpaši svarīgi ir izmantot aizsargķiveri, pārvietojoties ar divriteņu transportlīdzekli.
Tāpat Valsts policija atgādina, ka motorolleru un citus attiecīgās kategorijas transportlīdzekļus drīkst vadīt tikai persona, kurai ir nepieciešamās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Valsts policija aicina vecākus un bērnu likumiskos pārstāvjus pārrunāt ar bērniem ceļu satiksmes drošības pamatprincipus un pārliecin