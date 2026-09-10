Par “draudzīgu papļāpāšanu” krievu valodā ar provokatoriem policisti saņem smieklīgus sodus
Valsts policijā noslēgusies dienesta pārbaude saistībā ar sociālajos medijos izplatīto video, kurā redzams, kā policijas ekipāža pierobežā sarunājas krievu valodā ar diviem vīriešiem, kuri pirms tam bija mēģinājuši provocēt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīrus. Abām iesaistītajām policijas amatpersonām piemēroti disciplinārsodi – vienai izteikta piezīme, bet otrai aizrādījums.
Kā Jauns.lv noskaidroja Valsts policijā, dienesta pārbaude saistībā ar publiski izplatīto video ir noslēgusies.
Situācija plašāku uzmanību izpelnījās pirms aptuveni mēneša, kad video redzami divi vīrieši, kuri pierobežā komunicēja ar NBS karavīriem. Abi apgalvoja, ka nesaprot latviešu valodu, lai gan savstarpējā sarunā izmantoja arī latviešu valodas frāzes.
Vēlāk notikuma vietā ieradās Valsts policijas ekipāža. Video redzams, ka viens no policistiem ar abiem vīriešiem sarunājas krievu valodā, pēc kā likumsargi ļauj viņiem turpināt ceļu.
Toreiz iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) par notikušo paziņoja, ka Valsts policijai būtu jālemj par sodu amatpersonām, kuras ar abiem vīriešiem “draudzīgi papļāpājušas” krievu valodā.
Tagad policija informējusi, ka pārbaudē konstatēts – konkrētajā situācijā likumsargiem nebija pamata izmantot svešvalodu.
“Attiecīgi vienai amatpersonai par konstatēto pārkāpumu izteikta piezīme, savukārt otrai – aizrādījums,” Jauns.lv informēja Valsts policijā.
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Vienlaikus informācija par incidentu tika nodota izvērtēšanai arī Valsts valodas centram. Centrs, izvērtējot pieejamo informāciju par notikuma apstākļiem, tiešus amatpersonu pārkāpumus nekonstatēja.
Tomēr Valsts valodas centrs norādīja, ka amatpersonai ir pienākums sarunu uzsākt valsts valodā, un latviešu valodai jābūt primārajai un pamata saziņas valodai jebkurā publiskā situācijā.