Uzsākti Ošas tilta atjaunošanas darbi
VSIA "Latvijas Valsts ceļi" ir uzsākusi Ošas tilta atjaunošanas darbus, lai uzlabotu esošā tilta tehnisko stāvokli un nodrošinātu drošu satiksmes infrastruktūru.
Būvdarbu laikā tiks veikta tilta brauktuves seguma un ietvju atjaunošana, dzelzsbetona nesošo konstrukciju remonts, margu atjaunošana, nogāžu nostiprinājumu konstrukciju sakārtošana, kā arī ūdens novades sistēmas atjaunošana.
Būvdarbus veic SIA "ACBR", un tos plānots pabeigt līdz 2026. gada 1. oktobrim.
Darbu laikā satiksme pār tiltu tiks organizēta pa vienu braukšanas joslu. Nepieciešamības gadījumā satiksmi regulēs satiksmes regulētāji.
Pateicamies autovadītājiem un citiem satiksmes dalībniekiem par sapratni un pacietību būvdarbu laikā, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Paldies visiem Rudzātu iedzīvotājiem, kuri iepriekš parakstījās kolektīvajā iesniegumā par Ošas tilta atjaunošanu. Augstu novērtējam vietējās kopienas aktīvo iesaisti un ieinteresētību savas apkārtnes infrastruktūras attīstībā. Iedzīvotāju iniciatīva un konstruktīva sadarbība ar atbildīgajām institūcijām palīdz aktualizēt svarīgus jautājumus un sekmē to risināšanu.