No 15. septembra darbu atsāks Ogres peldbaseins “Neptūns”
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” informē, ka no šī gada 15. septembra darbu atsāk peldbaseins "Neptūns".
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” informē, ka no šī gada 15. septembra darbu atsāk peldbaseins "Neptūns".
Darba laiks no plkst. 7.00 līdz 21.30 (pēdējais apmeklētājs tiek ielaists plkst. 20.30)
Tvaika pirts darba laiks:
Pirmdien no plkst. 20.00
Otrdien no plkst. 20.00
Trešdien no plkst. 08.00
Ceturtdien no plkst. 20.00
Piektdien no plkst. 08.00
Sestdien no plkst. 08.00
Svētdien no plkst. 08.00
Svētku dienās no plkst. 08.00
Cenas ir nemainīgas:
Viens individuālais apmeklējums - 5,41 euro
Abonements 10 apmeklējuma reizēm - 48,68 euro
Ogres novada iedzīvotājiem uzrādot "Ogres novadnieka " karti:
pieaugušajiem - 4,60 euro
pensionāriem, invalīdiem - 3,52 euro
bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem - 2,60 euro
Abonements: pieaugušajiem 10 apmeklējuma reizēm - 41,38 euro
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Abonements: pensionāriem un invalīdiem - 31,64 euro
Ģimenes biļetes cena vienam apmeklējumam uzrādot "Ogres novadnieka "karti:
1 pieaugušais un 1 bērns - 5,41 euro
1 pieaugušais un 2 bērni - 8,12 euro
1 pieaugušais un 3 bērni - 10,82 euro
2 pieaugušie un 1 bērns - 9,20 euro
2 pieaugušie un 2 bērni - 11,89 euro
2 pieaugušie un 3 un vairāk bērni 14,87 euro