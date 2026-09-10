Vaidavas ezerā norisināsies ikgadējie niedru pļaušanas darbi
Sākot ar 7. septembri, Vaidavas ezerā tiks uzsākti ikgadējie niedru pļaušanas darbi. Šī iniciatīva ir būtiska, lai mazinātu ezera piekrastes aizaugšanu un ilgtermiņā saglabātu iepriekšējos gados veikto dabas atjaunošanas pasākumu pozitīvos rezultātus.
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija jau trešo gadu veic uzturēšanas darbus, kas aizsākās nu jau noslēgtā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā biotopu atjaunošanas projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.
Vaidavas ezers, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, gadu gaitā ir saskāries ar ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Cilvēka ietekmes un notekūdeņu ieplūdes rezultātā tas ir kļuvis bagāts ar barības vielām, kas veicina strauju niedru audžu veidošanos. Niedrēm un citiem ūdensaugiem atmirstot, seklajā piekrastē krājas biomasa un veidojas dūņu slānis. Tas apgrūtina piekļuvi atklātajam ūdenim un pasliktina ūdens kvalitāti. Mērķtiecīga niedru pļaušana palīdz ierobežot aizaugšanu, atsedzot smilšaino piekrasti un pasargājot ezera dabas un atpūtas vērtības no izzušanas.
Plānots, ka šogad pļaušanas un savākšanas process noritēs operatīvi – nākamās nedēļas laikā niedres tiks gan nopļautas, gan uzreiz savāktas un aizvestas. Darbi tiks veikti tieši tādā pašā platībā kā iepriekšējos gados, niedres izpļaujot aptuveni 50 metrus plašās joslās ezera piekrastē. Precīzs plānoto darbu izvietojums un izpļaušanas teritorija ir detalizēti apskatāma pievienotajā shēmā.