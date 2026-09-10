Valmieras tehnikums iekļauts Ata Kronvalda fonda “Lielā Pūce” Lielo skolu reitingā
Valmieras tehnikums 2026./2027. mācību gadu iesāk ar iekļūšanu Ata Kronvalda fonda “Lielā Pūce” 2026. gada Lielo skolu reitingā. Apkopojums vērtē skolēnu sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinību sacensībās. Jāpiemin, ka Valmieras tehnikums šogad ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde (tehnikums), kas iekļuvusi Lielo skolu reitingā.
“Iekļūšana Ata Kronvalda fonda “Lielā Pūce” 2026. gada Lielo skolu reitingā apliecina Valmieras tehnikuma konkurētspēju Latvijas vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vidū. Mūsu izglītojamie regulāri piedalās dažādās valsts olimpiādēs – matemātikas, informātikas, svešvalodu u.c., kā arī Latvijas un Eiropas mēroga profesionālās meistarības konkursos, iegūstot godalgotas vietas. Šie sasniegumi nav iedomājami bez pedagogu neatlaidīga darba, profesionālās pieejas un spējas motivēt jauniešus tiekties pēc sasniegumiem, tāpēc pilnveidojam arī pedagogu profesionālo kompetenci, lai nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu un izglītojamo vajadzībām atbilstošu izglītību. Sekojot līdzi laikam, sistemātiski modernizējam arī materiāltehnisko bāzi, lai izglītojamie prasmes un zināšanas varētu apgūt mūsdienīgi aprīkotās mācību telpās un laboratorijās. Paldies jauniešiem, pedagogiem, darbiniekiem, vecākiem un sadarbības partneriem par uzticību, ieguldīto darbu, atbalstu un mērķtiecību,” uzsver Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša.
Neraugoties uz demogrāfiskajām pārmaiņām, tehnikums saglabā stabilu pozīciju jauniešu izvēlē par labu profesionālās izglītības iegūšanai. Šogad uzņemti 210 zinātkāri un mērķtiecīgi jaunieši. Iekļūšana Lielo skolu reitingā ir nozīmīgs novērtējums izglītojamo, pedagogu un darbinieku ieguldījumam izglītības kvalitātes nodrošināšanā un jauniešu talantu attīstībā.