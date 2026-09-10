Rīgā, Ādažos un Ropažos pārvietosies karavīri ekipējumā - notiks ikgadējais “Berešu maršs”
No 10. septembra, plkst. 15.00 līdz 11. septembra, plkst. 8.00 Ezermalas ielas apkārtnē, Rīgā, kā arī Ādažu un Ropažu novadu teritorijās apkārt Ķīšezeram tiks organizēts ikgadējais Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas "Berešu maršs".
"Berešu maršā" piedalīsies Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, kuriem nepilnas diennakts laikā būs jāveic aptuveni 38 kilometrus gara distance, jāizpilda dažādi taktiskie uzdevumi 6 dažādās stacijās, kurās tiks pārbaudītas zināšanas un iemaņas, kas iegūtas studiju laikā, un jāveic maršs apkārt Ķīšezeram.
Sekmīgi paveicot uzdevumus, kadeti būs tiesīgi nēsāt bereti un vienības kokardi, kas apliecina un simbolizē piederību vienībai. Maršs notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā.
Iedzīvotāju ievērībai!
"Berešu marša" laikā pa Rīgas, Ādažu un Ropažu novada administratīvajām teritorijām apkārt Ķīšezeram pārvietosies karavīri formas tērpos un ekipējumā. Mācību laikā netiks izmantota mācību munīcija un imitācijas līdzekļi, kā arī netiks nodarīts kaitējums apkārtējai videi. Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu mācību norisē un Latvijas aizsardzības stiprināšanā.