Ropažu novadā vēlas ierīkot suņu pastaigu laukumus
Ropažu novada pašvaldības veiktajā aptaujā par suņu atrašanos publiskās vietās bez pavadas lielākā daļa respondentu paudusi atbalstu speciāli ierīkotu suņu pastaigu laukumu izveidei.
Ņemot vērā aptaujas rezultātus, pašvaldība plāno nākamo aptauju, lai kopā ar iedzīvotājiem apzinātu piemērotākās vietas šādu laukumu izveidei Ropažu novadā. Kopumā aptaujā piedalījās 361 respondents.
Kā liecina aptaujas rezultāti, 69 % respondentu neatbalsta vai drīzāk neatbalsta suņu atrašanos publiskās vietās bez pavadas, savukārt 67 % ir saskārušies ar negatīvu pieredzi saistībā ar suni bez pavadas. Vēl 85 % uzskata, ka speciāli ierīkoti suņu laukumi būtu piemērotākā vieta, kur suņiem ļaut atrasties bez pavadas, bet 69 % atbalsta suņu pastaigu laukumu izveidi kā nepieciešamu uzlabojumu.
No visiem respondentiem 205 jeb 57 % ir suņu īpašnieki, savukārt 156 jeb 43 % suņa nav. Visvairāk aptaujas dalībnieku bija no Stopiņu pagasta – 46 %, kam seko Garkalnes pagasts ar 26 %, Vangažu pilsēta ar 16 % un Ropažu pagasts ar 12 %.
Ropažu novadu pašvaldība aicina suņu īpašniekus publiskās vietās ievērot prasības par suņu vešanu pavadā, rūpējoties gan par sava mājdzīvnieka, gan apkārtējo cilvēku un citu dzīvnieku drošību.
Pašlaik Ropažu novada pašvaldībā nav spēkā saistošo noteikumu, kas noteiktu publiskas teritorijas, kurās suņi drīkst atrasties bez pavadas, tādēļ visā novada teritorijā ir piemērojams vispārējais normatīvais regulējums, kas paredz suņu vešanu pavadā ārpus īpašnieka teritorijas.