Uz Vidzemes šosejas starp Siguldu un Augšlīgatni sāk remontdarbus - jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem
Vidzemes šosejas (A2) posmā no veikala “Mājai un dārzam” Siguldā līdz Augšlīgatnei (52,09–63,22 km) sāk atjaunot segumu, līdz ar to jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un jāplāno papildu laiks ceļam.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, darbu zonās ātrums ierobežots no 50 līdz 70 km/h. Sākot frēzēšanu, satiksmi pa vienu joslu regulēs ar luksoforiem.
Iepriekš segums starp Siguldu un Augšlīgatni atjaunots 2015./2016. gadā, un 3 km posmā pirms Augšlīgatnes darbi notika 2010. gadā. Segumam dilstot, tajā izveidojušās plaisas un iesēdumi, un, ja savlaicīgi nenomainīs asfalta virskārtu, šie bojājumi pieaugs un būs nepieciešami plašāki un dārgāki remontdarbi. Posmā tiks atjaunots segums arī nobrauktuvēs, uz ceļa ass izveidota ribjosla, uzstādītas ceļa drošības barjeras.
Darbus neveiks pie 2025. gadā izbūvētā Nītaures ielas pieslēguma Siguldā (52,69–52,92 km) un pie Vildogas upes tilta (60,85–60,87 km), kur segumu pārbūvēs atsevišķā projektā reizē ar tilta pārbūvi.
Lai nodrošinātu ceļa ilgtspēju, tam ir savlaicīgi jāatjauno virskārta. Šos darbus veic pēc 10–12 gadiem, atkarībā no satiksmes intensitātes, pielietotās tehnoloģijas un finansējuma. Pēc šāda kalpošanas perioda ceļu virskārtā parādās nodiluma un noguruma pazīmes. Plaisas virskārtā ir mazas, un tās var konstatēt speciālisti. Ja autoceļa seguma virskārtu nenomaina, ūdens paplašina plaisas un piekļūst ceļa apakšējām kārtām, tās bojājot. Rezultātā nākamais remonts būs jau krietni dārgāks.
Darbus veic SIA “Vianova” par līgumcenu 2 389 613,91 eiro (ar PVN), tos finansē no valsts budžeta. Būvuzraudzību nodrošina PA “BPU&IngWay”. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā.