Siguldas novadā Saeimas vēlēšanās darbosies 12 iecirkņi
Sestdien, 3. oktobrī, notiks 15. Saeimas vēlēšanas. Siguldas novadā vēlētājiem būs pieejami 12 vēlēšanu iecirkņi. Vēlēšanu dienā visi iecirkņi būs atvērti no plkst. 8.00 līdz 20.00.
Saeimas vēlēšanās vēlētājs balsot var jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Jāņem vērā, ka katrā vēlēšanu apgabalā pieejamas attiecīgā vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Tiesības piedalīties vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb eID karte.
Vēlēšanu iecirkņi Siguldas novadā:
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Nr. 614 Lēdurgas Kultūras nams Emiļa Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pagasts;
- Nr. 707 dienas centrs “Gauja” Centra iela 6, Gauja, Inčukalna pagasts;
- Nr. 770 kultūras centrs “Siguldas devons” Pils iela 10, Sigulda;
- Nr. 771 kultūras centrs “Siguldas devons” Pils iela 10, Sigulda;
- Nr. 772 Siguldas 1. pamatskola Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda;
- Nr. 773 Siguldas pagasta Kultūras nams Zinātnes iela 7B, Sigulda;
- Nr. 774 Mores Tautas nams Siguldas iela 13, More, Mores pagasts;
- Nr. 776 Allažu Sporta centrs Skolas iela 5, Allaži, Allažu pagasts;
- Nr. 782 Inčukalna Tautas nams Atmodas iela 1A, Inčukalns, Inčukalna pagasts;
- Nr. 783 Krimuldas Tautas nams Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts;
- Nr. 784 sporta un atpūtas centrs “Namiņš” Zvaigžņu iela 7, Inciems, Krimuldas pagasts;
- Nr. 788 Mālpils Kultūras centrs Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils pagasts.
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Balss nodošana glabāšanā
Vēlētājiem, kuri nevar vai nevēlas balsot vēlēšanu dienā, šogad būs plašākas iespējas savu balsi nodot glabāšanā iepriekš. Pirmo reizi balsi glabāšanā varēs nodot visos Latvijas vēlēšanu iecirkņos piecas dienas pirms vēlēšanu dienas.
Nodot balsi glabāšanā būs iespējams:
- 28. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
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- septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00;
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- septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
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- oktobrī no plkst. 8.00 līdz 11.00;
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- oktobrī no plkst. 12.00 līdz 15.00.
Arī šajā laikā vēlētājs var izvēlēties sev ērtāko vēlēšanu iecirkni.
Kas jāņem līdzi, dodoties balsot?
Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība (eID karte).
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Svarīgi: aicinām jau laikus pārliecināties, vai personu apliecinošs dokuments vēlēšanu dienā būs derīgs.
Balsošana, atrodoties ārvalstīs
Ja vēlēšanu dienā vēlētājs atrodas ārvalstīs, tad iespējams nobalsot jebkurā vēstniecības vai diasporas izveidotajā vēlēšanu iecirknī. Savukārt, ja nav iespējas nokļūt līdz vēlēšanu iecirknim, vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu, pieslēdzoties latvija.gov.lv e‑pakalpojumam “Vēlētāju datu pārvaldība”. Pieteikšanās pasta balsošanai sākas 29. augustā un noslēdzas 25. septembrī. Ārvalstīs vēlētāji balso par Rīgas vēlēšanu apgabala kandidātiem. Svarīgi: balsojums jāsūta no ārvalstīm; no Latvijas sūtīts pasta balsojums nebūs derīgs.
Balsošana savā atrašanās vietā
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pieteikumu iespējams iesniegt arī vēlēšanu dienā; pēc plkst. 12.00 saņemtie pieteikumi tiks izpildīti, ja vēlēšanu komisijai būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz plkst. 20.00.
Plašāka informācija par 15. Saeimas vēlēšanām, kandidātu sarakstiem un balsošanas kārtību pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē.