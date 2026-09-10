Liepāja atzīta starp pasaules TOP 10 galamērķiem, kurus vērts atklāt 2027. gadā
Liepāja izpelnījusies starptautisku atzinību, iekļūstot starp desmit pasaules galamērķiem, kurus ceļotājiem iesaka atklāt 2027. gadā.
Izlasi veido “Intrepid Travel” sadarbībā ar ceļojumu tendenču prognozēšanas aģentūru “Globetrender”, izvērtējot galamērķus pēc trim būtiskiem kritērijiem – to starptautiskās atpazīstamības un apmeklējuma, gatavības uzņemt pieaugošu ceļotāju skaitu, kā arī jauniem notikumiem un attīstības iecerēm 2027. gadā.
“Not Hot List 2027” izceļ galamērķus, kas vēl nav nonākuši masu tūrisma uzmanības centrā, taču ir gatavi pakāpeniskai un atbildīgai tūrisma izaugsmei. Katrs galamērķis tika vērtēts pēc trim galvenajiem kritērijiem: pilsētas gatavība tūrisma izaugsmei, tostarp pieejamā tūrisma infrastruktūra, mazāka apmeklētība salīdzinājumā ar līdzīgiem galamērķiem, kā arī nozīmīgi jaunumi 2027. gada piedāvājumā – notikumi, uzlabota sasniedzamība, kultūras notikumi vai citi attīstības projekti.
Kopā ar Liepāju 2027. gada top 10 galamērķu sarakstā iekļauta Dalslande Zviedrijā, Mestija Gruzijā, Alonisa Grieķijā, Jordānijas Ziemeļu augstiene, Samburu Nacionālais rezervāts Kenijā, Vaithorsa Jukonā Kanādā, Dili Austrumtimorā, Pekoe Trail Šrilankā un Carretera Austral Čīlē.
Liepāja tiek raksturota kā "Baltijas Vidusjūra"
Liepājas gadījumā viens no būtiskākajiem izvēles iemesliem ir Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 statuss. Liepāja, kas pazīstama kā Latvijas piekrastes pilsēta un kuru Intrepid raksturo kā “Baltijas Vidusjūru”, apvieno astoņus kilometrus garu balto smilšu pludmali ar spilgtu kultūras dzīvi, arhitektūras mantojumu un militāro vēsturi.
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2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas programma Liepājā un kaimiņos esošajos Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados piedāvās vairāk nekā 500 kultūras notikumu, tostarp starptautiskas izstādes, koncertus, teātra izrādes, festivālus un mākslas instalācijas, kā arī jaunus pastaigu maršrutus un kopienu veidotas kultūras pieredzes.
Liepājas iekļaušana sarakstā atspoguļo arī vienu no “Not Hot List” būtiskākajām kvalitātēm – spēju uzņemt vairāk ceļotāju, vienlaikus saglabājot plašuma un autentiskuma sajūtu, ko Eiropas populārākajos tūrisma galamērķos atrast kļūst arvien grūtāk. 2025. gadā pilsētas tūristu mītnēs nakšņoja 119 840 viesu – tas apliecina stabilu tūrisma plūsmu, vienlaikus saglabājot ievērojamu potenciālu ilgtspējīgai izaugsmei. Apvienojumā ar attīstītu tūrisma infrastruktūru un pilsētas kultūras un dabas piedāvājumu Liepāja sniedz iespēju baudīt Eiropas piekrastes galamērķi bez pārmērīga tūrisma radītā spiediena.
“Not Hot List” tiek veidots, apvienojot tūrisma datus, infrastruktūras un sasniedzamības rādītājus, ekonomisko kontekstu, mediju analīzi, kā arī “Intrepid” vietējo ekspertu, nacionālo tūrisma organizāciju un ceļojumu tendenču prognozēšanas aģentūras “Globetrender” zināšanas. Galamērķi tiek vērtēti ne tikai pēc to potenciāla piesaistīt vairāk ceļotāju, bet arī pēc gatavības atbildīgi sekot tūrisma izaugsmei, tostarp infrastruktūras un naktsmītņu kapacitātes, pieejamības un vides aizsardzības jomās.