Vīriešu zvanos biežāk izskan konkrēts pašnāvības plāns - “Skalbes” atklāj satraucošus datus par pašnāvības zvaniem Latvijā
Biedrība “Skalbes” dalījusies ar satraucošiem datiem - Latvijā šogad par 6,1% pieaudzis zvanu skaits uz biedrības krīzes tālruni 116123, kuros fiskēts pašnāvības risks.
2026. gada pirmajos astoņos mēnešos šādu zvanu bijis 1391, savukārt tajā pašā periodā 2025. gadā – 1311. Tas ir par 80 zvaniem jeb 6,1% vairāk nekā attiecīgajā periodā aizvadītajā gadā. Jāuzsver ka šie dati raksturo 116123 saņemtos zvanus, kuros fiksēts pašnāvības risks. Tie neatspoguļo unikālu zvanītāju skaitu, kā arī kopējo pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu skaitu Latvijā.
Deviņos no desmit zvaniem fiksētas pašnāvības domas
No 1391 zvana, kurā fiksēts pašnāvības risks, 1276 jeb 91,7% fiksētas pašnāvības domas. 264 jeb 19,0% zvanu fiksēts pašnāvības plāns, savukārt 241 jeb 17,3% – iepriekšējs pašnāvības mēģinājums. Vienā zvanā var būt fiksētas vairākas riska pazīmes, tādēļ šo rādītāju procenti nav summējami. 2026. gada pirmajos astoņos mēnešos zvanos, kuros fiksēts pašnāvības risks, sarunās visbiežāk fiksētas šādas grūtības un apstākļi:
- psihiska saslimšana – 49,2%;
- vientulība – 45,4%;
- alkohola lietošana – 25,4%;
- partnerattiecību problēmas – 23,1%;
- finansiālas problēmas – 15,8%;
- vardarbība – 12,5%.
Salīdzinot ar 2025. gada pirmajiem astoņiem mēnešiem, pieaudzis to zvanu īpatsvars, kuros līdztekus pašnāvības riskam fiksēta arī psihiska saslimšana – no 40,7% līdz 49,2%. Nedaudz pieaudzis arī vientulības īpatsvars – no 43,5% līdz 45,4%. Šīs grūtības nav interpretējamas kā tieši pašnāvības cēloņi, taču tās raksturo situācijas, ar kurām bieži saskaras cilvēki, kuri zvana uz krīzes tālruni un kuriem sarunas laikā tiek fiksēts pašnāvības risks.
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Vīriešu zvanos biežāk fiksēts pašnāvības plāns
2026. gada gada pirmajos astoņos mēnešos zvanu ar fiksētu pašnāvības risku sadalījums starp sievietēm un vīriešiem bija gandrīz vienāds – 706 zvani saņemti no sievietēm un 685 no vīriešiem.
Tomēr vīriešu zvanos biežāk fiksēts konkrēts pašnāvības plāns – 152 jeb 22,2% zvanu ar pašnāvības risku, salīdzinot ar 112 jeb 15,9% sieviešu zvanu. Pašnāvības domas fiksētas 92,6% vīriešu un 90,9% sieviešu zvanu ar pašnāvības risku. Arī iepriekšēja pašnāvības mēģinājuma īpatsvars abās grupās bijis gandrīz vienāds – 17,4% vīriešu un 17,3% sieviešu zvanu.
“Lai gan sievietes un vīrieši ar pašnāvības risku krīzes tālrunī vēršas gandrīz vienādā skaitā, vīriešu zvanos biežāk tiek fiksēts konkrēts pašnāvības plāns. Tas ir būtisks signāls, ka mums jāturpina meklēt veidi, kā savlaicīgi sasniegt vīriešus krīzes situācijās un iedrošināt viņus meklēt palīdzību,” norāda biedrības “Skalbes” vadītāja Anda Švinka.
“Skalbes” aicina – pamanīt, pajautāt un nepalikt malā Pasaules pašnāvību novēršanas dienā biedrība “Skalbes” atgādina – piedzīvojot emocionālu krīzi vai pašnāvības domas, nav jāpaliek vienam. Tikpat svarīgi ir līdzcilvēkiem nepalikt malā, ja rodas bažas par tuvinieka, drauga vai kolēģa emocionālo stāvokli.
“Nav jābūt mentālās atbalsta jomas profesionāļiem, lai pamanītu, ka cilvēkam līdzās ir grūti. Ja cilvēks runā par bezcerību, nevēlēšanos dzīvot, jūtas kā slogs citiem, norobežojas vai viņa uzvedība būtiski mainās, svarīgi šīs pazīmes neignorēt. Nebaidieties uzrunāt cilvēku un pajautāt arī tieši: “Vai tev ir domas par pašnāvību?” Šāds jautājums nepalielina pašnāvības risku – tas var atvērt sarunu un dot cilvēkam iespēju pateikt, cik grūti viņam patiesībā ir. Svarīgākais ir uzklausīt, nenosodīt un palīdzēt cilvēkam nonākt līdz profesionālam atbalstam,” norāda Švinka.
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Emocionālu atbalstu visu diennakti iespējams saņemt, zvanot uz vienoto krīzes un atbalsta tālruni 116123. Uz tālruni var zvanīt arī tad, ja nepieciešams padoms, kā rīkoties un palīdzēt tuviniekam, par kuru radušās bažas. Ja pastāv tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai vai veselībai, nepieciešams nekavējoties vērsties neatliekamās palīdzības dienestos.
Kā praktiski palīdzēt – kam zvanīt, kur vērsties, ja ir akūta situācija?
● Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums 112
● Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – pacientu pieraksta tālrunis 67080112, psihiatriskās konsultācijas dežūrtālrunis 25428561
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – klīnika “Veldre” ar dienas stacionāru (Rīga, Veldres iela 1A, Vidzemes priekšpilsēta) 67080112; klīnika “Pārdaugava” (Rīga, Viļa Plūdoņa iela 1) 67715108
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● Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Rīga, Tērbatas iela 69) – skalbes@skalbes.lv, pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu 24551700
● Bezmaksas krīzes tālruņi pieaugušajiem, kas pieejami visu diennakti, 116123, 67222922 un 27722292