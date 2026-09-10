Ceturtdien gaidāms lietus, spēcīgs vējš un, iespējams, arī pērkons
Latvijā ceturtdien palaikam līs, bet vietām iespējamas arī pērkona lietusgāzes.
Sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra nepārsniegs +15..+18 grādus, vietām lietus laikā tā pazemināsies līdz +11 grādiem. Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas dienvidrietumu un rietumu vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā - līdz 21 metram sekundē.
Rīgā brīžiem līs un dažbrīd debesis skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra būs +17, +18 grādi. Dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē, vakarpusē gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1004-1008 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +19,9 grādiem Kolkā līdz +27,4 grādiem Bauskā. Astoņās novērojumu stacijās tika labots 9. septembra siltuma rekords. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 9. septembrī bija +39 grādi Sardīnijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -2..-3 grādi vietām Skandināvijā, Somijas ziemeļos un Alpu kalnos.