Ceturtdien gaidāms lietus, spēcīgs vējš un, iespējams, arī pērkons
Foto: Zane Bitere/LETA
Rīgā brīžiem līs un dažbrīd debesis skaidrosies.
Sabiedrība

Ceturtdien gaidāms lietus, spēcīgs vējš un, iespējams, arī pērkons

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijā ceturtdien palaikam līs, bet vietām iespējamas arī pērkona lietusgāzes.

Ceturtdien gaidāms lietus, spēcīgs vējš un, iespēj...

Sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra nepārsniegs +15..+18 grādus, vietām lietus laikā tā pazemināsies līdz +11 grādiem. Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas dienvidrietumu un rietumu vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā - līdz 21 metram sekundē.

Rīgā brīžiem līs un dažbrīd debesis skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra būs +17, +18 grādi. Dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē, vakarpusē gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1004-1008 hektopaskāli jūras līmenī.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +19,9 grādiem Kolkā līdz +27,4 grādiem Bauskā. Astoņās novērojumu stacijās tika labots 9. septembra siltuma rekords. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 9. septembrī bija +39 grādi Sardīnijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -2..-3 grādi vietām Skandināvijā, Somijas ziemeļos un Alpu kalnos.

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