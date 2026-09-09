Georga Rubeņa grāmatas "Pirmā valoda" prezentācija
Rīgā ar īpašu prezentācijas pasākumu pie lasītājiem devusies Integrālās izglītības institūta lektora un kontemplācijas skolotāja Georga Rubeņa jaunā grāmata "Pirmā ...
FOTO: spilgtākie mirkļi no Georga Rubeņa grāmatas "Pirmā valoda" no atklāšanas svētkiem
Rīgā ar īpašu prezentācijas pasākumu pie lasītājiem devusies Integrālās izglītības institūta lektora un kontemplācijas skolotāja Georga Rubeņa jaunā grāmata "Pirmā valoda. Dzīvei ar atvērtu sirdi". Spilgtākos mirkļus no atklāšanas svētkiem iespējams aplūkot pievienotajā fotogalerijā.
Autors, kurš savulaik pameta darbu banku sektorā, lai pievērstos apzinātības praksei un garīgajiem meklējumiem, savā jaunākajā darbā pievēršas klusumam kā cilvēka pamatstāvoklim. Grāmatas pamatdoma ir aicinājums brīdi pa brīdim apstāties un atgriezties klusumā, ko ikdienas troksnī mēdzam pazaudēt.
"Klusums ir pirmā valoda. Tā ir valoda, kuru protam vēl pirms vārdiem, bet kuru ikdienas steigā pamazām aizmirstam," norāda autors, atgādinot paradoksu - lai gan cilvēkam nepieciešams ilgs laiks, lai iemācītos runāt, nereti vajadzīgs vēl ilgāks laiks, lai iemācītos klusēt.
Izdevēji apgādā "Zvaigzne ABC" uzsver, ka izdevums nav klasiska rokasgrāmata vai metodisks norādījums, bet gan impulsu un pārdomu apkopojums. Īsie teksti aicina lasītāju ieelpot un būt klātesošam "šeit un tagad". Svarīgs vēstījums, kas vijas cauri visai grāmatai, ka klusums nav rezervēts tikai izredzētajiem vai garīgajiem skolotājiem, tas ir pieejams ikvienam, kurš ir gatavs apstāties.
Teologs Indulis Paičs Rubeņa jauno darbu raksturo kā lielisku dāvanu visiem meklētājiem. "Lasot šo grāmatu, aizvien vairāk gribas pamosties dziļākai un patiesākai dzīvei, un pamazām atklājas ceļš, kā tas ir iespējams. Vērtīgas atziņas un trāpīgi formulējumi – tas viss ir bauda prātam un sirdij," teikts Paiča atsauksmē, piebilstot, ka jau praktizējošiem cilvēkiem katra nodaļa kalpos kā lielisks meditācijas ievads.
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