Latvijā solokoncertu sniegs pasaulslavenais dienvidafrikāņu soprāns Pritija Jende
Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē 18. septembrī solokoncertu sniegs viena no mūsdienu spožākajām operzvaigznēm – dienvidafrikāņu soprāns Pritija Jende (Pretty Yende). Koncertā viņa uzstāsies kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri un spāņu diriģentu Pablo Mjelgo (Pablo Mielgo).
Koncertā izskanēs fragmenti no Džuzepes Verdi operām Likteņa vara, Trubadūrs, Nabuko un Sicīliešu vakarēdiens, Vinčenco Bellīni operas Norma, Žaka Ofenbaha operetes Parīzes dzīve, Šarla Guno operas Fausts, Antonīna Dvoržāka operas Nāra un Johana Štrausa operetes Sikspārnis.
Pritija Jende ir viena no mūsdienu spilgtākajām personībām klasiskās mūzikas pasaulē, iekarojot publikas un kritiķu atzinību ar savu starojošo balsi, tehnisko virtuozitāti un emocionālo patiesumu. Dziedātājas profesionālā karjera ir sākusies tieši Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā, debitējot Mikaēlas lomā Žorža Bizē operā Karmena, kā arī priecējot klausītājus vairākos galā koncertos. Viņas karjera attīstījusies strauji, un šobrīd māksliniece ir regulāra viešņa pasaules nozīmīgākajos opernamos, tostarp Metropolitēna operā Ņujorkā, Londonas Karaliskajā operā, Parīzes Nacionālajā operā, Vīnes Valsts operā un Milānas La Scala.
Mākslinieces repertuārs aptver gan bel canto, gan franču un itāļu operu spilgtākās lomas. Viņa ir spoža Violeta Traviatā, Lučija operā Lucia di Lammermoor, Džuljeta operā Romeo un Džuljeta, Adīna Mīlas dzērienā u.c. Pritija Jende ir uzstājusies prestižākajās koncertzālēs visā pasaulē, regulāri sniedzot solokoncertos un piedaloties galā programmās. Viņa ir vairāku starptautisku konkursu laureāte. Dziedātājas ieraksti izdoti kompānijā Sony Classical un guvuši plašu atzinību.
Spāņu diriģents Pablo Mjelgo kopš 2014. gada ir Baleāru salu simfoniskā orķestra mākslinieciskais un muzikālais vadītājs, bet 2025. gadā iecelts par Floridas Lielās operas muzikālo vadītāju. Savas karjeras laikā viņš sadarbojies ar daudziem izciliem māksliniekiem, tostarp Huanu Djego Floresu, Lisi Davidsenu, Pritiju Jendi, Hatiju Bunjatišvili, Pinhasu Cukermanu un Emanuelu Pahudu.
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