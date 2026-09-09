Polijas ārlietu ministrs viesojas Ādažos
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis viesojas Ādažu militārajā bāzē.
FOTO: Polijas ārlietu ministrs vizītē Latvijā brīdina, ka Krievijas kara mērķi nav mainījušies
Krievija ir atgriezusies pie imperiālistiskas valsts ideoloģijas, un tās radītais apdraudējums padarījis Latvijas un Polijas sadarbību vēl būtiskāku, trešdien Ādažu militārajā bāzē akcentēja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis kopīgajā preses konferencē ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži (JV).
Viņš sacīja, ka Polija un Latvija drošības jomā saskaras ar līdzīgiem apdraudējumiem, piemēram, ir pieredzēti Krievijas izraisīti gaisa telpas pārkāpumi, migrācijas instrumentalizācijas radītais spiediens uz abu valstu robežām un citas diversijas.
Polijas ārlietu ministrs uzsvēra, ka janvārī Polijas un Latvijas aizsardzības ministri sāka darbu pie saprašanās memoranda par sadarbību drošības politikas jomā un militārās sadarbības stiprināšanu, bet februārī Polijas, Latvijas un Lietuvas premjerministri pieņēma kopīgu deklarāciju par ciešāku sadarbību ārējo robežu stiprināšanā.
"Mums jārunā vienā balsī un nopietni jāizturas pret savu drošību. Tikai šāda rīcība var garantēt efektīvu aizsardzību pret Krievijas radīto apdraudējumu. Mēs nevēlamies konflikta eskalāciju, taču {Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam jāzina, ka negrasāmies bezdarbīgi sēdēt un gaidīt viņa nākamo soli," teica Sikorskis.
Viņš klāstīja, ka Polija un Latvija kopīgi īsteno iepirkumus ar Eiropas Savienības instrumenta "SAFE" atbalstu. Kopā ar Lietuvu un Norvēģiju Polija ir nolēmusi iegādāties vairākus simtus tuva darbības rādiusa pārnēsajamo pretgaisa aizsardzības sistēmu "Piorun" un vairākus tūkstošus pretgaisa aizsardzības raķešu par kopumā diviem miljardiem eiro.
Polijas ārlietu ministrs uzsvēra, ka tas stiprinās valstu, kā arī pašas NATO pretgaisa aizsardzību. Polijas uzņēmums "WB Group" veic sarunas ar Latviju par sadarbību bezpilota sistēmu jomā. Viņaprāt, nozīmīga iniciatīva ir ASV un Polijas parakstītā vienošanās, kas paredz Polijā ražot ASV izstrādātās tālas darbības spārnotās raķetes "Barracuda-500M". Iniciatīvai pievienojušās arī Latvija un Igaunija, kas nākotnē varētu iegādāties šīs modernās sistēmas.
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Sikorskis akcentēja, ka Polija un Latvija aizsardzības pamatvajadzībām atvēl vairāk nekā 4,5% no iekšzemes kopprodukta, un tas ievērojami pārsniedz NATO sabiedroto Hāgā uzņemtās saistības, turklāt Polija un Latvija šo līmeni sasniedz krietni pirms noteiktā termiņa.
Polijas ārlietu ministrs sacīja, ka pēc Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO Baltijas reģiona stratēģiskā nozīme ir vēl vairāk pieaugusi. Viņš sagaida, ka tuvākajā nākotnē šis reģions būs NATO stratēģiskās darbības centrā.
"Mēs atbalstām šādu attīstību un esam gatavi dot savu ieguldījumu. Latvija ir nozīmīga Polijas partnere Baltijas jūras krastos, un es ceru uz vēl ciešāku abu valstu divpusējo sadarbību," teica Sikorskis.