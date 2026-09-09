FOTO: vizītē Rīgā ieradies Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budanovs
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis un Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
Politika

FOTO: vizītē Rīgā ieradies Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budanovs

Ziņu nodaļa

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Šodien oficiālā vizītē Rīgā ieradies Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs, kuru tikšanās laikā sveica Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis.

FOTO: vizītē Rīgā ieradies Ukrainas prezidenta bir...

Amatpersonu sarunu galvenajā dienaskārtībā ir aktuālā drošības situācija reģionā, turpmākais militārais atbalsts Ukrainai, kā arī abu valstu militārās industrijas partnerības stiprināšana.

Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Tajā eksperti un amatpersonas spriedīs par to, kā Ukrainas bruņoto spēku iegūtās unikālās kaujas iemaņas un frontē gūtās mācības veiksmīgāk un praktiskāk integrēt Ziemeļatlantijas alianses (NATO) aizsardzības plānošanā.

Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

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