Aizsardzības ministrs Raivis Melnis un Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
Politika
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FOTO: vizītē Rīgā ieradies Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budanovs
Šodien oficiālā vizītē Rīgā ieradies Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs, kuru tikšanās laikā sveica Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Amatpersonu sarunu galvenajā dienaskārtībā ir aktuālā drošības situācija reģionā, turpmākais militārais atbalsts Ukrainai, kā arī abu valstu militārās industrijas partnerības stiprināšana.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis sveic Ukrainas prezidenta biroja vadītāju Kirilo Budanovu, kurš ieradies vizītē Rīgā. Tikšanās dienaskārtībā ir diskusijas par drošības situāciju reģionā, militārais atbalsts un militārās industrijas partnerība.— Aizsardzības ministrija 🇱🇻 (@AizsardzibasMin) September 9, 2026
Aizsardzības ministrs un… pic.twitter.com/NzyoByUX6S
Tajā eksperti un amatpersonas spriedīs par to, kā Ukrainas bruņoto spēku iegūtās unikālās kaujas iemaņas un frontē gūtās mācības veiksmīgāk un praktiskāk integrēt Ziemeļatlantijas alianses (NATO) aizsardzības plānošanā.