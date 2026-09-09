Strauji pieaug to trešo valstu pilsoņu skaits, kuri ignorē latviešu valodas kursus
Šogad būtiski palielinājies to gadījumu īpatsvars, kad trešo valstu pilsoņi latviešu valodas kursus nepabeidz, jo mācības nemaz nav sāktas, liecina Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) apkopotie dati, kas trešdien prezentēti Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē.
Pērn mācības netika sāktas 29% gadījumu, kad kursos uzņemtais tos nepabaeidza, bet šogad mācību nesākšana veidoja jau 45% šādu gadījumu.
Vēl 28% gadījumu 2025. gadā mācību nebeigšanas iemesls bija nepietiekams apmeklēto stundu skaits, bet 19% gadījumu nebija iespējas apmeklēt nodarbības slimības, darba, studiju vai citu iemeslu dēļ.
Šogad līdz 1. septembrim valsts valodas apguvē iesaistīti 413 trešo valstu pilsoņi. 2025. un 2026. gadā latviešu valodas kursus kopumā pabeiguši 1096 cilvēki. Lielākā daļa kursu dalībnieku bijuši no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas, kā arī Indijas, Vjetnamas un Uzbekistānas.
Šajā grupā lielākā daļa dalībnieku mācījusies zemākajos latviešu valodas līmeņos. Pērn kursus pabeidza 272 cilvēki A1 līmenī un 301 cilvēks A2 līmenī. Šogad kursus šajos līmeņos pabeiguši attiecīgi 56 un 164 cilvēki.
Šogad no maija līdz augustam latviešu valodas eksāmenu nokārtojuši 680 Ukrainas iedzīvotāji, kas ir nedaudz vairāk nekā puse no visiem eksāmenam pieteiktajiem cilvēkiem.
Visvairāk eksāmenu nokārtojuši A1 līmenī - 512, bet A2 līmeni sasniedzis 121 cilvēks. Augstākajos līmeņos rezultāti ir būtiski mazāk - B1 līmeni nokārtojuši 33, B2 līmeni - desmit cilvēki, bet C1 līmeni - tikai četri cilvēki. Latviešu valodas eksāmenu C2 līmenī nepieteicās kārtot neviens cilvēks.
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Saskaņā ar SIF sniegto informāciju, šogad līdz 1. septembrim latviešu valodas apguvē iesaistīti 2300 pieaugušie Ukrainas iedzīvotāji un 1458 bērni.
Šogad kopējais piešķirtais finansējums Ukrainas iedzīvotāju latviešu valodas apguvei ir 3,18 miljoni eiro, kas ir par 1,4 miljoniem eiro mazāk nekā pērn.
2025. gadā valodas apguvē bija iesaistīti 3690 pieaugušie un 1532 bērni. Lielākā daļa Ukrainas iedzīvotāju mācījās latviešu valodu A1 un A2 līmenī - kopumā 2582 personas.
Visbiežāk Ukrainas iedzīvotāji latviešu valodas kursus nepabeidza tādēļ, ka slimības, darba, studiju, aizbraukšanas vai citu apstākļu dēļ nevarēja apmeklēt nodarbības. 2025. gadā šis iemesls veidoja 53%, bet šogad - 51% no visiem norādītajiem kursu nepabeigšanas gadījumiem.
Vēl 15% gadījumu mācības nebija sāktas, 10% - cilvēki no saviem kursiem atteicās, 8% - bija nepietiekams apmeklēto stundu skaits, bet 9% gadījumos kursi pamesti bez attaisnojoša iemesla.