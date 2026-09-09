Valsts prezidentu aicina iesaistīties diskusijā par ārvalstu darbaspēka piesaisti
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ar vēstuli vērsusies pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča, aicinot iesaistīties un sekmēt profesionāla un konstruktīva dialoga atjaunošanu par ārvalstu darbaspēka piesaisti Latvijā, informēja LDDK.
Konfederācijā norāda, ka nelegālās migrācijas apkarošana, valsts drošība un ārvalstu darbaspēka legāla piesaiste ir skaidri jānošķir. LDDK pilnībā atbalsta stingru rīcību pret nelegālo migrāciju, fiktīvu nodarbinātību un uzturēšanās atļauju ļaunprātīgu izmantošanu. Savukārt legāla ārvalstu darbaspēka piesaiste ir darba tirgus un tautsaimniecības jautājums, īpaši nozarēs, kur nepieciešamie darbinieki Latvijā nav pieejami.
Taču bažas rada tas, ka Iekšlietu ministrijas identificētajām problēmām - nepietiekamai kontrolei, valsts rīcībā esošo datu nesavienojamībai un pārmērīgam administratīvajam slogam - patlaban netiek piedāvāti atbilstoši risinājumi. Tā vietā tiek rosināts ierobežot vai aizliegt legālas nodarbinātības formas, radot vēl lielāku administratīvo un finansiālo slogu godprātīgiem uzņēmumiem un potenciāli arī valsts sociālajam budžetam.
LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs atzīmē, ka atbalsta stingru kontroli un rīcību pret tiem, kuri sistēmu izmanto ļaunprātīgi, taču ministrs pats ir identificējis problēmas - nepietiekamu kontroli, nesavienotus valsts datus un lieku administratīvo slogu -, bet šī brīža piedāvātie risinājumi tās nerisina. Aizliedzot legālas nodarbinātības formas, netiks uzlabota kontrole, bet, Gorkša ieskatā, palielināsies slogs uzņēmumiem, kuri prasības ievēro, un var rasties papildu slogs sociālajam budžetam.
Atsaucoties uz Valsts kontroles 2026. gada 9. septembrī publicēto revīziju "Vai darba atļauju izsniegšanas sistēma Latvijā darbojas efektīvi?", LDDK uzsver, ka Valsts kontrole par ārvalstu darbaspēka piesaistes sistēmu norādījusi, ka viens no būtiskajiem trūkumiem ir nepietiekama valsts rīcībā jau esošo datu izmantošana. Valsts kontroles ieskatā sistēmai jābūt vairāk balstītai darba tirgus vajadzībās, turpretī darba atļauju iegūšanas procesam jābūt savlaicīgākam un administratīvi samērīgākam, bet piešķirto atļauju izmantošanas kontrolei - efektīvākai.
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Darba devēju pārstāvji norāda, ka neskaidra un pastāvīgi mainīga pieeja ārvalstu darbaspēka piesaistei vairs nav tikai darba tirgus jautājums, jo tā ietekmē arī Latvijas starptautisko konkurētspēju un investīciju vidi, jo uzņēmumiem, pieņemot lēmumus par investīcijām, būtiska ir gan darbaspēka pieejamība, gan normatīvās vides prognozējamība.
LDDK aicina Valsts prezidentu ar prezidenta institūcijas autoritāti sekmēt konsultāciju procesu, pie viena galda pulcējot atbildīgās valsts institūcijas, sociālos un nevalstiskos partnerus, lai rastu risinājumus efektīvākai kontrolei un vienlaikus veidotu prognozējamu, Latvijas tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu ārvalstu darbaspēka piesaistes sistēmu.
Tāpat LDDK ir gatava aktīvi un konstruktīvi piedalīties šādā dialogā, sniedzot darba devēju redzējumu, informāciju par darba tirgus vajadzībām un konkrētus priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai.
Jau ziņots, ka iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) koalīcijā virza imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas cita starpā paredz kvotas trešo valstu pilsoņiem. Plāns izstrādāts, balstoties uz secinājumiem, kurus izdarījusi Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisija par imigrācijas jautājumiem. To savulaik vadīja Dombrava, un tās gala ziņojumā tika iekļautas aptuveni 100 rekomendācijas imigrācijas politikas un tās kontroles pilnveidošanai.
Viens no būtiskākajiem plāna punktiem paredz noteikt trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas var ieceļot un uzturēties Latvijā, tādējādi valstij iegūstot lielāku kontroli pār imigrācijas apjomu.
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Plānā arī paredzēts ierobežot trešo valstu pilsoņu iespējas nodarboties ar saimniecisko darbību kā pašnodarbinātajiem, saglabājot objektīvi pamatotus izņēmumus, kā arī ierobežot negodprātīgu starpniekfirmu izmantošanu ārvalstnieku nodarbināšanā. Plānots ierobežot ārvalstnieku darbību tādās platformās kā "Bolt" un "Wolt", pastiprinot personu identitātes un tiesību strādāt pārbaudes, kā arī ierobežojot iespēju platformās darboties personām, kurām nav atbilstoša tiesiskā pamata nodarbinātībai Latvijā.
Migrācijas ierobežošanas pasākumu plāns koalīcijas partneru iebildumu dēļ otrdien, 1. septembrī, nenonāca valdības darba kārtībā.
Tāpat ziņots, ka Rinkēvičs izsludinājis iepriekš otrreizējai caurlūkošanai nodoto Imigrācijas likumu, kurā saglabāta iespēja ārvalstniekiem saņemt termiņuzturēšanās atļauju (TUA) Latvijā apmaiņā pret investīcijām.