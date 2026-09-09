+27 grādi septembrī! Astoņās vietās Latvijā pārspēti 9. septembra siltuma rekordi
Foto: ZUMAPRESS.com
Astoņās novērojumu stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords.
Sabiedrība

+27 grādi septembrī! Astoņās vietās Latvijā pārspēti 9. septembra siltuma rekordi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Trešdien astoņās novērojumu stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

+27 grādi septembrī! Astoņās vietās Latvijā pārsp...

Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz +26..+27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rūjienā, Skrīveros un Zosēnos, savukārt Jelgavas novērojumu stacijā ar +27,3 grādiem rekords ticis atkārtots.

Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā labots 161 siltuma rekords, 123 no tiem - martā. Februārī reģistrēti 19 jauni aukstuma rekordi.

9. septembra nacionālais karstuma rekords ir +28,7 grādi 2019. gadā Bauskā, un tas palicis nepārspēts.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsGulbeneZosēniJēkabpilsMadonaRūjienaSkrīveriJelgava

Citi šobrīd lasa