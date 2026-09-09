Astoņās novērojumu stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords.
Sabiedrība
Šodien 17:36
+27 grādi septembrī! Astoņās vietās Latvijā pārspēti 9. septembra siltuma rekordi
Trešdien astoņās novērojumu stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz +26..+27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rūjienā, Skrīveros un Zosēnos, savukārt Jelgavas novērojumu stacijā ar +27,3 grādiem rekords ticis atkārtots.
Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā labots 161 siltuma rekords, 123 no tiem - martā. Februārī reģistrēti 19 jauni aukstuma rekordi.
9. septembra nacionālais karstuma rekords ir +28,7 grādi 2019. gadā Bauskā, un tas palicis nepārspēts.
Jau ziņots, ka ceturtdiena Latvijā gaidāma ievērojami vēsāka nekā trešdiena - gaisa temperatūra naktī un dienā būs +12..+18 grādi, prognozē sinoptiķi. Palaikam līs, vietām iespējamas pērkona lietusgāzes.