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Sabiedrība
Šodien 17:10
Ogrē pazudis zēns, kurš pēcpusdienā nav atgriezies mājās no izglītības iestādes
Šodien Ogrē bezvēsts pazudis bērns, kurš pēcpusdienā nav atgriezies mājās no izglītības iestādes. Sākotnējā informācija liecina, ka viņš ap pulksten 12.40 izgāja no Jaunogres pamatskolas, un kopš tā brīža viņa atrašanās vieta nav zināma.
Sociālā tīkla "Facebook" "OgreCity" grupā, kur ievietots ģimenes palīdzības sauciens, reaģējot uz satraukto komentētāju aicinājumiem nekavējoties ziņot likumsargiem, tuvinieki ir apstiprinājuši, ka jau ir vērsušies Valsts policijā.
Ģimene ir ārkārtīgi noraizējusies un lūdz sabiedrības atbalstu. Ja esat šodien redzējuši attēlā redzamo zēnu, zināt viņa atrašanās vietu vai jums ir jebkāda cita noderīga informācija, lūgums nekavējoties zvanīt piederīgajiem pa tālruni 28986272 vai ziņot policijai pa tālruni 110.