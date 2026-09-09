Sietiņsonei pagarināts soda apmērs par braukšanu reibumā
Rīgas apgabaltiesa bijušajai AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājai Evai Sietiņsonei pastiprinājusi sodu par automašīnas vadīšanu 2,66 promiļu reibumā.
Kā norādīja tiesā, tiesas kolēģija lēma noteikt tādu obligāti piemērojamo papildsodu, kādu likumdevējs ir paredzējis, turklāt strikti noteiktā apmērā, nepieļaujot termiņa izvērtēšanu. Līdz ar to Rīgas apgabaltiesa atcēlusi pirmās instances tiesas noteikto papildsodu - transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz trim gadiem, bet pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums ir atstāts negrozīts. Rīgas apgabaltiesas spriedums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā.
Iepriekš prokurors bija iesniedzis apelācijas protestu par Rīgas pilsētas tiesas spriedumu, ar kuru Sietiņsonei piespriesta probācijas uzraudzība uz pusotru gadu ar transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz trim gadiem, piedzenot arī valsts labā daļēju transportlīdzekļa "Lexus RX 450h" vērtību - 20 000 eiro.
Prokuratūra ziņo, ka protests tika iesniegts par papildsodu - transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu, kas prokurora ieskatā bija kļūdaini noteikts uz trim gadiem, jo Krimināllikums paredz tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem, kā arī par auto daļējas vērtības piedziņas apmēru.
Auto vērtība procesā bija noteikta 42 495 eiro, tiesa piedzina 20 000 eiro, savukārt prokurors lūdza piedzīt daļēju auto vērtību 35 000 eiro apmērā. Savukārt tiesas noteiktajam pamatsodam prokurors piekrita. Tiesa lēma arī valsts labā piedzīt procesuālos izdevumus 204 eiro apmērā, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas noteikšanai veikto pārbaudi.
Jau ziņots, ka, neminot personas vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA apstiprināja, ka 2023. gada decembrī persona apturēta, vadot automašīnu "Lexus" pa Krasta ielu no centra puses tirdzniecības centra "Dole" virzienā. Sietiņsones asinīs konstatēta alkohola koncentrācija 2,66 promiles.
"Latvijas Avīzei" Sietiņsone iepriekš nenoliedza saistību ar krimināllietu, bet nevēlējās to komentēt. Viņa nepiekrita, ka viņas aiziešana no darba un saikne ar nu jau paseno notikumu ir saistītas lietas.
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2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Jau ziņots, ka Sietiņsone atstājusi "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājas amatu. "Firmas.lv" informācija liecina, ka Sietiņsone "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājas amatā strādāja no 2004. gada septembra, bet pirms tam no 2002. gada septembra viņa bija kompānijas valdes priekšsēdētāja vietniece.