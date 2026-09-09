VIDEO: vīrietis Ventspilī bēg no policijas, "izspiež" 200 km/stundā un attopas labības laukā
Ventspilī policijas mēģinājums apturēt pārgalvīgu autovadītāju pārvērtās spraigā pakaļdzīšanās operācijā, kurā bēglis ar automašīnu sasniedza ātrumu 197 kilometri stundā.
Likumsargi norāda, ka incidents notika ceturtdien, 3. septembrī ap pulksten 10.15, kad Valsts policijas amatpersonas fiksēja automašīnu “Opel”, kuru vadīja vīrietis ar ātrumu 93 kilometri stundā vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 50 kilometri stundā.
Likumsargi, konstatējot pārkāpumu, ieslēdza gaismas un skaņas signālu un pa skaļruni vairākkārt deva rīkojumu transportlīdzekli apturēt. Tomēr tā vietā, lai apstātos, spēkrata “Opel” vadītājs turpināja palielināt ātrumu. Šoferis pa Lidotāju ielu, "piedeva gāzi" un pa Kurzemes ielu virzienā uz autoceļu A10 (Rīga-Ventspils), jau traucās ar ātrumu līdz pat 197 kilometriem stundā.
Tāpat viņš veica vairāku citu transportlīdzekļu apdzīšanu un, turpinot braukt pa autoceļu P122 (Ventspils-Piltene), nogriezās un turpināja ceļu pa labības laukiem, neapturot transportlīdzekli.
Pakaļdzīšanās laikā Valsts policijas dienesta transportlīdzeklim pārsprāga riepa, kā rezultātā pakaļdzīšanos turpināt nebija iespējams. Tika piesaistītas citas ekipāžas un transportlīdzeklis atrasts Ventspilī, paslēpts pie kāda īpašuma. Turpat netālu tika aizturēts vīrietis, kurš vadīja automašīnu. Likumsargiem radās aizdomas, ka viņš atrodas, iespējams, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, taču vīrietis no pārbaudes atteicās, par ko uzsākts kriminālprocess.
Tāpat konstatēts, ka automašīnai nebija veikta valsts tehniskā apskate un nebija veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.
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Jāpiebilst, ka vīrietis tikai tajā rītā bija ieradies Ventspilī, nobraucot no prāmja. Un lai gan aizturētais iepriekš nebija nonācis Latvijas Valsts policijas redzeslokā, viņš bija sodīts Zviedrijā par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošo vielu ietekmē.
Valsts policijā pret vīrieti ir uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli un par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs. Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par agresīvu braukšanu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem.
Tāpat pret vīrieti uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.