Latvijas politiķi priekšvēlēšanu aģitācijai iztērējuši jau vairāk nekā 2 miljonus eiro - lūk, kuras partijas tērēja visvairāk!
No 6. jūnija līdz 8. septembrim politiskās organizācijas deklarējušas 2,1 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus. Lielākie tēriņi līdz šim bijuši "Apvienotajam sarakstam" (AS), Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) un partijai "Latvija pirmajā vietā" (LPV).
AS aģitācijai ir noslēdzis līgumus par 401 800 eiro, ZZS - par 333 249 eiro, bet LPV - par 322 123 eiro. "Jaunā vienotība" noslēgusi līgumus par 237 655 eiro, "Nacionālā apvienība" - par 199 494 eiro, "Latvijas attīstībai" - par 184 659 eiro, "Progresīvie" - par 149 343 eiro, "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši" - par 129 367 eiro. Pārējiem politiskajiem spēkiem līgumi noslēgti par mazākām summām.
Katrai politiskajai organizācijai maksimālais pieļaujamais limitēto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmērs ir 1 039 582 eiro. Šajos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan politiskās organizācijas kopējie, gan deputātu kandidātu individuālie tēriņi. Limits nav attiecināms uz tādiem izdevumiem kā reklāmas izgatavošana, priekšvēlēšanu kampaņas plānošana, reklāmas dizaina izstrāde, konsultāciju pakalpojumi un citām pozīcijām.
Savukārt personas, kas nav saistītas ar politiskajām partijām un to apvienībām, priekšvēlēšanu aģitācijai par vai pret politiskajiem spēkiem un deputātu kandidātiem drīkst izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 11 700 eiro.
Šīm personām aģitācijas izdevumu ierobežojums attiecas uz reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem, dāvinājumiem un pasta pakalpojumiem. Līdz šim neviena ar politiskajām organizācijām nesaistītā persona nav deklarējusi limitētos aģitācijas izdevumus.
KNAB atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā reklāmas pakalpojumu sniedzējiem un aģitācijas veicējiem ir obligāts pienākums informēt KNAB par visiem noslēgtajiem reklāmas līgumiem. Informācija par katrām noslēgtajām līgumsaistībām jāiesniedz KNAB triju dienu laikā pēc to noslēgšanas.
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Vienlaikus KNAB vērš uzmanību, ka uz informācijas iesniegšanas brīdi attiecīgie pakalpojumi vēl var nebūt sniegti, kā arī samaksa par tiem vēl var nebūt veikta. Politiskās organizācijas līdz pat vēlēšanu dienai var precizēt KNAB iesniegto informāciju. 15. Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī.